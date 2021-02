Ardèche : les pompiers appelés pour une lionne en liberté

Un drôle d'appel aux pompiers de l'Ardèche ce mercredi matin vers 9h. Une ardéchoise affirme avoir vu une lionne dans un champ sur la commune de Boulieu-les-Annonay pas très loin du Safari parc de Peaugres. Quatre pompiers sont envoyés sur place, la gendarmerie et la préfecture sont également alertés.

Des vérifications sont faites au zoo de Peaugres mais il ne manque aucun félin, il n'y a pas non plus de cirque dans le secteur. Pompiers et gendarmes quadrillent le terrain et découvrent des traces de pattes. Renseignements pris auprès des spécialistes de Peaugres, il s'agirait plutôt d'un lynx ou d'un gros chien.