Ardèche : qui envoie de précieux dessins de Robert Petit-Lorraine au musée de la résistance ?

Le musée de la résistance et de la déportation de l'Ardèche connaît Robert Petit-Lorraine. Ce jeune originaire de Nancy se réfugie en Ardèche avec ses parents au début de la Seconde Guerre mondiale, en 1940, et y reste jusqu'à sa mort, en 2006. Il illustre des journaux, fait des affiches pour la résistance, et documente la vie dans le maquis sur la montagne ardéchoise. Les Archives Départementales avaient déjà en leur possession des documents de Robert Petit-Lorraine. Mais depuis un an, des centaines de dessins originaux sont envoyés au musée de la résistance, sans qu'on sache qui les expédie.

Cinq enveloppes ou colis ont été reçus en un an. A chaque fois, l'encre du cachet de la Poste a bavé. On ne sait pas d'où le courrier a été posté. L'écriture est tremblante, peut-être celle d'une personne âgée. La famille de Robert Petit-Lorraine avec qui le musée a contact ne sait pas non plus d'où ces dessins peuvent ressurgir. Rémi Fourche, le directeur du musée de la résistance et de la déportation, voudrait percer le mystère : "si la personne ne souhaite pas se faire connaître, on le respecte totalement. Mais on apprécierait de savoir où étaient ces dessins. Comment ces dessins et affiches ont passé 80 ans dans la nature entre guillemets ? On voudrait en savoir plus sur leur origine."

Robert Petit-Lorraine dessinait des affiches pour la résistance. Celle-ci est arrivée avec d'autres dans un colis anonyme. © Radio France - Nathalie Rodrigues

"C'est un peu un cadeau Noël pour le musée de la résistance"

La dernière enveloppe anonyme a été reçue en fin de semaine dernière. "C'était une enveloppe assez imposante" raconte Rémi Fourche, "c'est ce que j'ai ouvert en premier. Et quand on en extrait les dessins et les photos, puisqu'il y en avait quelques-unes aussi, c'est un sentiment étrange. Surtout qu'il n'y a aucun expéditeur connu. On n'est pas à Noël, mais c'est un peu un cadeau de Noël pour le musée de la résistance."

Dans cette dernière enveloppe, des paysages, des portraits, datés de 1943 sur les contreforts du Mézenc, dans le maquis des jeunes qui fuyait le Service du Travail Obligatoire comme Robert Petit-Lorraine. Il date et situe chacun des dessins, précieux pour les historiens.

Scènes de bal de victoire, sans doute à Aubenas (Ardèche). Ces dessins sont datés de mai 1945. © Radio France - Nathalie Rodrigues

Portraits d'Ardéchois en 1943 dessinés par Robert Petit-Lorraine © Radio France - Nathalie Rodrigues

Des tentes dans le maquis ardéchois en 1943 dessinées par Robert Petit-Lorraine © Radio France - Nathalie Rodrigues

Des cartes postales dessinées par Robert Petit-Lorraine pendant la Seconde Guerre mondiale © Radio France - Nathalie Rodrigues

Une exposition sera organisée cet été au musée de la résistance avec les dessins de Robert Petit-Lorraine. Y aura t'il une autre lettre anonyme d'ici là ? "Je ne regarde plus la boîte aux lettres de la même manière" s'amuse le directeur du musée. "Et finalement, il nous manque les dessins de 1942!" dit-il en riant.