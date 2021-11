Ardèche : recherche moutons désespérément

Une habitante de Satillieu lance un appel à tous les habitants du nord Ardèche et aux touristes, pour l'aider à retrouver et "capturer" ses deux moutons. Ils se sont enfuis dimanche soir et depuis ils divaguent dans le secteur. La mairie du village a même relayé cet appel sur son panneau lumineux.

Anne-Marie a acheté ces deux moutons bébés, ils pèsent aujourd'hui 35 et 45 kilos, elle les ramenait chez elle dimanche lorsqu'ils ont pris peur et se sont enfuis. L'un est noir avec la queue blanche, le second est blanc avec des taches noires.

Anne-Marie est inquiète et a besoin d'aide. Elle vit à Satillieu en nord Ardèche, au quartier Vinzieux, et depuis dimanche soir elle a perdu ses deux moutons. Elle les a choisi encore bébés, et les ramenait justement chez elle ce dimanche. Mais les animaux apeurés ont refusé d'entrer dans l'abri qu'elle leur avait prévu et se sont enfuis.

Le nord Ardèche est vaste et verdoyant. Il offre aux deux moutons des kilomètres et des kilomètres carré de bois et de prés dans lesquels ils peuvent divaguer. Ils ont été aperçus a plusieurs reprises depuis dimanche notamment sur la commune voisine de Préau, mais impossible de les attraper.

Appel relayé sur le panneau d'affichage municipal

Anne-Marie inquiète a averti la mairie qui est en charge des divagations d'animaux. Son appel pour retrouver ses deux moutons est donc maintenant affiché sur le panneau lumineux municipal dans la commune. L'un des mouton est noir avec la queue blanche le second est blanc avec quelques tâches noires. Ils pèsent entre 35 et 45 kilos. Si vous les apercevez (ils ont bien grossi par rapport à la photo), tentez de les faire rentrer dans un enclos le temps d'alerter la propriétaire.