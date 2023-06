Ardèche : un poney divague toute la nuit de Chomérac à Privas

Il y a des nuits moins routinières que d'autres. Dans la nuit de mercredi 28 à jeudi 29 juin, les policiers privadois sont intervenus à deux reprises pour récupérer un poney en train de divaguer le long de la route D2 !

L'animal a été aperçu une première fois vers 1 heure du matin sur la départementale à Alissas. L'équipage de police parvient à le faire entrer dans un champ clôturé. Mais celui-ci à décidemment la bougeotte et s'en échappe pour poursuivre son chemin en direction de Privas ; les agents finissent par attraper de nouveau le poney un peu avant 6 heures du matin et l'attache cette fois à une borne d'incendie au niveau du Super U, avant l'entrée de la ville. Ils sont revenus le chercher une heure plus tard accompagnés d'un vétérinaire. Le propriétaire, résidant à Chomérac, a été retrouvé et a pu le récupérer.