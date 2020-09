Ardèche : une panthère des neiges est née au safari de Peaugres

Il s'appelle Chakra et c'est la nouvelle star du Safari de Peaugres en Ardèche. Cette panthère des neiges est née le 30 mai dernier, mais le zoo vient tout juste de révéler la nouvelle. Les panthères des neiges font partie des espèces classées « vulnérables », il n'en reste que 3.500 à 7.000 à travers le monde. Une telle naissance est donc un événement rare, source de fierté pour le parc animalier.

Chakra au top de sa forme

"Chakra a passé les dix premiers jours de sa vie, paupières et oreilles closes", explique la direction du parc. Pendant plusieurs semaines, l'animal est resté à l'abri des regards et du bruit, dans un espace adapté à sa petite taille et en présence de sa mère. "Ces derniers jours, la petite panthère a fait ses premiers pas dans le grand enclos. Vif et curieux, Chakra a d’ores et déjà escaladé des troncs d’arbres et des monticules de pierres, cherchant un lieu confortable en hauteur pour faire une bonne sieste", détaille le safari de Peaugres.

En 2020, seulement onze naissances de panthères des neiges ont été enregistrées dans les parcs animaliers européens.