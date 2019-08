Ardes-sur-Couze : le bébé panda roux du parc animalier d'Auvergne s'appelle Shifumi !

Les internautes ont été invités à choisir entre deux noms : Shifumi et Kumari. C'est le premier qui a finalement obtenu une large majorité. La petite femelle panda roux et ses parents Mushu et Ibet vous remercient pour votre mobilisation. Une surprise est d'ailleurs en préparation...

On savait depuis peu que le bébé panda roux, né le 9 juin dernier au parc animalier d'Auvergne après 130 jours de gestation, était une femelle (deux mois sont nécessaires avant qu'un vétérinaire puisse déterminer le sexe). Il ne manquait plus qu'à trouver un petit nom à l'adorable fille de Mushu et Ibet.

Pour cela, les responsables du parc ont sollicité les visiteurs et les internautes pour faire leur choix. Soit Shifumi (en référence au jeu "pierre, feuille, ciseaux"), soit Kumari (une déesse népalaise). Le verdict est tombé ce jeudi : ce sera Shifumi ! Proposition qui a rassemblé près de 60% des suffrages.

Champion de France de Shifumi !

La chargée de communication du parc animalier auvergnat Marie Dumoulin nous a appris en exclusivité qu'une fête un peu spéciale serait organisée pour premier anniversaire de Shifumi en juin prochain. Un championnat de France de Shifumi va être organisé à cette occasion. Les inscriptions sont lancées cette semaine. Moyennant une petite somme qui sera reversée à Red Panda Network.

Programme de reproduction

Le panda roux est une espèce menacée dans la nature et fait partie d'un programme de reproduction européen. A cause de la déforestation, du braconnage, on estime à moins de 10 000 la population de pandas roux actuellement. Pour le protéger, le Parc Animalier d'Auvergne soutient "Red Panda Network", une organisation qui travaille au Népal, où l'on trouve de grandes populations de pandas roux. Cette année, le parc va reverser 22.000 euros pour notamment sensibiliser les locaux. C'est également une belle reconnaissance pour le travail de nos soigneurs.