Arès : Jean-Jacques Savin prépare la traversée du Pacifique en tonneau

Jean-Jacques Savin et le tonneau de l'Atlantique en 2018

Jean-Jacques Savin se lance dans une nouvelle aventure. Après avoir traversé l'Atlantique à la dérive dans un tonneau en 2018, ce Girondin se prépare à faire la même chose dans le Pacifique. Départ prévu si tout va bien au printemps 2021. Il prévoit six à sept mois de traversée entre le Pérou et la Polynésie française. Depuis son périple de 127 jours dans l'Atlantique, cet Arésien de 73 ans n'a qu'une envie : repartir seul en mer.

Il a déjà dessiné les plans de son nouveau tonneau. Ce sera une embarcation de quatre mètres de long et deux de large, juste assez pour installer une couchette, des vivres et un réchaud. Ce qu'il recherche c'est l'inconnu. L'Atlantique c'était bien, mais il en veut encore plus.

Là je vais prendre mon pied pendant au moins six mois. Être seul avec les éléments c'est fabuleux - Jean-Jacques Savin

Il partagera son aventure via internet avec les enfants des écoles d'Arès. Il cherche aussi à créer des liens avec l'hôpital des enfants de Bordeaux. L'homme est très motivé mais il lui manque encore un peu d'argent pour boucler son budget. Si vous voulez lui donner un coup de pouce, vous pouvez le joindre via sa page Facebook.