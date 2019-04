Ariège : le nom du maire de Laroque-d'Olmes inscrit sur le bénitier de l'église

Laroque-d'Olmes, France

C'est le bénitier de la discorde, une vasque octogonale en marbre rouge dans laquelle est inscrite en lettres dorées "P. Laffont - Maire". Les fidèles ont pu découvrir la nouvelle acquisition de l'église mi-mars, tout comme le maire de la commune. "C'était le jour d'une sépulture, se souvient Patrick Laffont. _Ça m'a gêné mais ça m'a aussi fait plaisir_."

C'est l'abbé de la commune, Hervé Savournin, à la tête de la paroisse de Laroque-d'Olmes depuis 25 ans, qui a fait la surprise. "C'est le maître tailleur qui m'a dit que ça irait bien si on ajoutait deux bénitiers de part et d'autre de l'entrée. Je lui ai dit : allez, comme il nous reste un peu d'argent pour finir la rénovation de l'église. Donc, j'ai fait la surprise à M. le maire de mettre son nom sur un des deux bénitiers, puisque sur l'autre il y a déjà le mien" explique-t-il.

L'achat des deux bénitiers a coûté plus de 7 000€ © Radio France - Théo Caubel

Le nom des anciens élus sur l'orgue

Et pas de quoi s'en offusquer, "il est de coutume d’orner ou de graver des objets religieux qui sont scellés aux murs de l'église, ajoute Patrick Laffont. Nous avons sur l'orgue le nom inscrit des élus des précédentes municipalités". Même son de cloche, pour les cloches justement où les noms de plusieurs anciens maires sont gravés.

L'église de Laroque-d'Olmes : un vrai livre ouvert sur l'histoire municipale de la commune. Et l'affaire n'étonne même plus certains habitants. "Finalement, on est plus à un nom près, s'amuse l'un d'eux. Moi je trouve ça bien. C'est gentil et un nom ça ne dérange pas."

Les opposants au maire s'insurgent pour non-respect de la séparation de l'Eglise et l'Etat

Mais tout le monde n'est pas du même avis, l'opposition municipale y voit le diable et attaque le maire pour non-respect de la séparation de l'Eglise et l'Etat.

Mais Patrick Laffont a peut-être la solution pour apaiser les tensions. "ils feront effacer mon nom pour mettre le leur à la place" explique-t-il . Visiblement, le bénitier nouvel enjeu des municipales à Laroque-d'Olmes.