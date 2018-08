Port de Gir

Lucas Meurlet a sans doute dû avoir la peur de sa vie. Parti en randonnée dans les Pyrénées espagnoles ce mardi matin avec son père et son frère, il décide de partir seul vers une crête de montagne, direction le Port de Girette, à près de 2500 mètres d'altitude. Les deux autres randonneurs s'aperçoivent peu de temps après qu'une ourse et ses trois oursons sont sur l'autre versant, à l'endroit où Lucas est censé arriver. Le père et le fils poussent alors des cris pour alerter Lucas Meurlet du danger qui le guette. Trop tard, le jeune homme arrive en haut du col face à l'ourse.

Les faits se sont produits près du Port de Girette, à la frontière entre l'Espagne et l'Ariège. © Radio France - Marius Delaunay

Pris de panique, il s'enfuit

Le randonneur et l'ourse se tiennent à quelques mètres l'un de l'autre. D'abord pétrifié, Lucas Meurlet s'enfuit. L'ourse le poursuit sur plusieurs mètres et commence à le rattraper. Dans un dernier recours, Lucas Meurlet s'arrête et se dresse face à la bête, les mains écartés avec ses bâtons de randonnée. Il commence à gesticuler et faire de grands cris pour la repousser. L'ourse s'arrête elle aussi à quelques mètres, tourne autour du randonneur, puis repart.

Une intervention rapide des secours espagnols

Encore sous le choc, Lucas Meurlet se cache derrière un rocher une fois l'ourse partie. Trois hélicoptères espagnols, avertis par le père du randonneur qui a entre temps appelé le 112, arrivent très vite sur les lieux. Ils n'arrivent pas à retrouver le jeune homme, qui ne portait pas de vêtements de montagnes visibles. Lucas Meurlet envoie alors un SMS à son frère pour lui dire qu'il est au sommet de la crête. Les trois randonneurs finissent par se retrouver et décident de repartir vers le refuge d'Eylie à Sentein en Ariège.