Armada 2019 à Rouen : on a testé pour vous, monter au mât d'un bateau

Rouen, France

Pour monter aux mâts du Belem, rendez-vous a été pris en fin d'après-midi. Premiers préparatifs : le micro bien fixé et une caméra sur le front, pour avoir les mains libres pendant l'ascension. Déjà toute une aventure.

Deuxième étape, une fois notre journaliste à bord : signer une décharge de responsabilité. On demande en plaisantant : "c'est pour ne pas être responsable si je tombe et que ça finit mal ?" Réponse impassible d'un marin : "Oui." Bon. Ça a le mérite d'être clair, mais ce n'est pas très rassurant...

Troisième étape, essentielle : enfiler le harnais. Deux sangles qui entourent les cuisses et une autour du torse avec d'énormes mousquetons - le marin qui m'accompagne les appelle des "stop-chute". En cas de glissade, ce mousqueton accroché à un filin du bateau se bloquera et notre journaliste restera suspendue dans les airs.

Une fois tout ceci fait : c'est parti. Il faut d'abord monter sur la coque, puis grimper... en faisant bien attention : les pieds sur les barres en bois, les mains sur des filins enduits de goudron, mais surtout pas sur les barres horizontales. La raison : comme elles sont en bois, elles peuvent céder, et là c'est la chute.

On arrive difficilement au premier palier. On a beau se dire de ne pas regarder vers le sol, c'est peine perdue... La terre ferme a l'air très loin. Notre journaliste s'arrête au premier palier - impossible de monter sur les vergues [les barres perpendiculaires au mât, qui permettent d'étendre les voiles, NDLR]. Mais de là, la vue sur la Seine et ses quais est déjà imprenable.

Notre journaliste arrive au niveau du premier palier, situé à 8 mètres environ. © Radio France - Antoine Sabbagh

Les jambes tremblent trop, il faut redescendre. A peine arrivé sur le pont, on demande : "on est montés super haut là, non ?" En fait non : huit mètres de montée. L'ascension des mats du Sedov, à 54 mètres de haut, ce n'est pas pour demain...