Armada 2019 à Rouen : Revivez en images la grande pagaille

C'est devenu un rendez-vous traditionnel de l'Armada ! Comme lors de chaque édition, des amateurs ont fabriqué des embarcations artisanales et colorées dans le but de traverser la Seine. Une course amusante où chaque équipe, composée de 5 matelots, tente de rallier l'autre rive en bravant les courants du fleuve.

Et encore une fois, les équipage ont fait preuve de créativité.

Plus qu'une demie heure avant le début de la #GrandePagaille : les participants ont rivalisé d'originalité pour leurs embarcations ! #Armada2019pic.twitter.com/EMsRBwjVJU — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) June 5, 2019

Avant de se jeter définitivement à l'eau.

La #GrandePagaille c'est déjà fini ! C'est l'heure pour les marins de retourner à la terre ferme - et au sec. #Armada2019pic.twitter.com/FWTJgwE633 — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) June 5, 2019

Après plus d'une heure sur l'eau, les OFNI (Objets Flottants Non Identifiés) ont quitté les flots pour laisser la place aux géants des mers.