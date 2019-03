Armada 2019: et si vous campiez sur la Seine au beau milieu des voiliers ?

Et si vous pouviez camper à bord d’un bateau pendant l’Armada à Rouen du 6 au 16 juin 2019 ? Ce sera possible avec une quinzaine de tentes installées devant le 108. Des Tentes en carton destinées aux cyclistes moyennant 80 euros la nuit.

Rouen, France

Qui n’a pas rêver de dormir sur la Seine, là où bat le cœur de l’Armada à Rouen du 6 au 16 juin ? Ce sera possible avec un camping flottant installé par la Métropole devant son siège, le 108. En tout, 14 tentes en carton disponibles pour les cyclistes.

Une nuit insolite au cœur des voiliers

Une grande barge de 116 mètres de long va être amarrée devant le siège de la Métropole, le 108 pendant la durée de l'Armada du 6 au 16 juin. La Seine n'est pas assez profonde à cet endroit-là pour y accueillir un voilier, quoi de mieux alors pour rester dans l'esprit festif que d'en profiter pour y installer des animations ?

Ce sera donc le cas avec un camping flottant de 14 tentes en carton qui occupera le quart de la surface disponible de la barge, le reste étant dédié à d'autres animations (dont le contenu sera dévoilé dans les semaines qui viennent).

Pas de sardines à planter

Pour les heureux campeurs qui passeront la nuit sur la barge pour le prix de 80 euros, sachez que vous n'avez donc pas de tente ni de matériel de camping à apporter, les tentes sont déjà installées. Petit plus, l'association Guidoline qui mène ce projet avec la Métropole vous offrira le petit déjeuner. Un croissant, un café et -peut-être- un lever de soleil sur la Seine devant les magnifiques voiliers ! La condition sine qua non pour pouvoir camper sur la barge est de venir à Rouen à vélo.

Des tentes écolos en carton

Les tentes, vous l'avez compris, sont en carton fabriquées par la société néerlandaise Kartent qui fournit de nombreux festivals en Europe. Les avantages de la tente en carton sont évidemment écologiques comme l'explique Hugo Dermien, directeur adjoint de la communication de la Métropole.

Hugo Dermien de la Métropole de Rouen revient sur le caractère écolo des tentes en carton Copier

Elle est recyclable et résistante à l'eau, jusqu'à 4 jours de pluie selon la société Kartent. La preuve dans cette vidéo publiée par Kartent dans laquelle une tente passe l'épreuve d'une station de lavage de voiture.

Tirage au sort

Une quinzaine de tentes deux places seront donc installées sur la barge et destinées à la location (une seule nuit possible), quelques autres seront destinées à accueillir les heureux gagnants d'un tirage au sort qui sera organisé.

Pour réserver une nuitée en tente c'est ici ! à partir de ce jeudi 14 mars.