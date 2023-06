Armada de Rouen : au club nautique d'Hénouville, on se prépare à la grande pagaille

A quelques mètres du bord de la Seine, à l'abri d'un arbre, l'OFNI du Yacht club de Rouen attend sagement son heure, pour la grande pagaille . Pour l'instant, il faut beaucoup d'imagination pour se figurer ce qu'il doit représenter. Sur une base de catamaran, une structure de bois et de métal doit être recouverte de draps blancs pour devenir "un iceberg en train de fondre à cause du réchauffement climatique" explique Brigitte, la secrétaire générale l'association qui travaille depuis le mois de février à ce projet avec quatre jeunes du club.

ⓘ Publicité

"On a pensé à ce thème du réchauffement climatique et on a imaginé cet iceberg. Il y aura quatre pingions et un ours polaire" à bord explique Brigitte qui incarnera elle-même un pingouin. L'ours lui sera à part "sur un petit iceberg attaché à notre embarcation" comme déjà détaché du gros morceau de glace principal.

La structure de l'OFNI du Yacht club de Rouen, sur la base nautique d'Hénouville (Seine-Maritime) © Radio France - Bénédicte Robin

L'OFNI ne prendra sa forme définitive que sur les quais de Rouen, avant sa mise à l'eau puisque les derniers préparatifs consistent à poser les grands draps blancs sur la structure de bois pour figurer la glace. Ils ont baptisé leur embarcation "Gla-Gl'age de glace" en référence au film L'Âge de Glace. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent, un petit gland sera fixé sur le haut de l'iceberg.

Aucun test de navigation n'a été fait avant le grand jour hormis le fait de s'assurer que le catamaran qui sert de base flotte bien. "On ne coulera pas" sourit Brigitte qui est certaine de "réussir à traverser la Seine, faire le tour de la bouée et revenir rive-gauche". Pour y parvenir, pas de moteur, c'est la règle de la grande pagaille, mais des pagaies dont une électrique. "On s'amuse, on tombe à l'eau" s'enthousiasme Brigitte qui avait déjà participé à la construction du précédent OFNI pour la grande pagaille de 2019 mais sans faire partie de l'équipage.

Cette fois elle sera donc à bord et au départ de cette grande pagaille qui donne le coup d'envoi officieux des festivités de l'Armada la veille de son ouverture officielle. Une trentaine d'embarcations plus loufoques les unes que les autres sont attendues entre le 106 et la Métropole, rive-gauche, pour cette traversée si spéciale de la Seine. Le rendez-vous pour le départ est à 17h ce mercredi 7 juin. Quant à l'arrivée, on verra bien.