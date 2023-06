Armada de Rouen : retour en images sur la grande pagaille

A la veille de l'ouverture officielle des festivités de l'Armada et avant l'arrivée des plus beaux voiliers du monde sur les quais de Rouen (Seine-Maritime), place aux OFNI, pour objets flottants non identifiés pour la traditionnelle grande pagaille .

28 embarcations loufoques ont ainsi pendant à peu près une heure eu l'occasion de naviguer, un peu n'importe comment, sur la Seine. Cette année, les marins n'ont pas pu faire la traversée mais ont navigué entre le bâtiment de la Métropole rive-gauche et le pont Guillaume le Conquérant.

Une petite embarcation de la grande pagaille © Radio France - Bénédicte Robin

Il a fallu pagayer pour faire avancer son embarcation © Radio France - Bénédicte Robin

Au total 28 OFNI ont participé à la grande pagaille © Radio France - Bénédicte Robin

L'embarcation de la fanfare rouennaise la Vashfol © Radio France - Bénédicte Robin

Le courant a emmené loin les embarcations qui ont été tractées pour revenir © Radio France - Bénédicte Robin

Des centaines de personnes sont venues admirer le spectacle sur les quais de chaque côté de la Seine.