Armor Lux, Brad Pitt, Miss France, pandas : découvrez tous les poissons d'avril de France Bleu

Etes-vous tombé(e) dans le panneau ? Comme de nombreux autres média, France Bleu s'est amusé ce lundi 1er avril à diffuser à l'antenne et sur son site plusieurs "poissons d'avril".

Armor Lux supprime la marinière

Le carreau va-t-il remplacer la rayure chez Armor Lux ? France Bleu Briezh Izel a fait croire que la plus célèbre des marinières bretonnes faisait ses adieux "pour changer d'image et se démarquer de la concurrence". Or, il n'en est rien !

Une page importante de l'histoire de l'entreprise bretonne se tourne : @armor_lux arrête les rayures #Bretagne#patrimoinehttps://t.co/jMLP6H64sA — Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) April 1, 2019

Brad Pitt et Robert Redford en tournage dans les Pyrénées-Orientales

27 ans après le film "Et au milieu coule une rivière", une nouvelle version serait prévue avec comme principal acteur, Brad Pitt, croit savoir France Bleu Roussillon.

Selon le canular de radio locale, la vallée du Tech (Pyrénées-Orientales) aurait été choisie pour le prochain lieu de tournage de Robert Redford prévu à la fin du mois de juin. Raté, il faudra patienter pour espérer voir a suite un jour.

Brad Pitt © AFP - JACQUES DEMARTHON

La Chine va prêter deux pandas à la France

Un nouveau couple de pandas va-t-il être être accueilli en France en Dordogne ? Selon France Bleu Périgord, ce serait l'une des décisions prises après la rencontre entre Emmanuel Macron et le président chinois Xi Jinping. Ce qui est évidemment une blague.

Pour voir ces animaux, il faudra aller au zoo de Beauval, dans le Loir-et-Cher.

La Chine va prêter deux pandas à la France, qui seront hébergés en #Dordognehttps://t.co/63JluTWgIbpic.twitter.com/DgiFW1eTqc — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) April 1, 2019

Miss France 2020 organisée dans le Pays Basque

Où aura lieu la Miss France en 2020 ? Selon le poisson d'avril de France Bleu Pays Basque, la prochaine édition du prestigieux concours se tiendrait à Espelette, en hommage à Agnès Souret, première Miss France de l'histoire élue en 1920 et originaire de la commune.

En vrai, on ne sait toujours pas où le prochain concours de beauté se tiendra même si la tradition veut que ce soit à l'endroit d'où vient la Miss France actuelle, en l’occurrence Tahiti.

EXCLU - L'élection de Miss France 2020 sera organisée à Espelette @francebleuhttps://t.co/1jdrYJAYdN — France Bleu Pays Basque (@Bleu_Basque) April 1, 2019

Un péage en Normandie pour les Anglais en cas de Brexit dur

Le Brexit est parfois difficile à suivre des deux côtés de la Manche. Si aucun accord n'est trouvé d'ici au 12 avril prochain, une barrière de péage serait créée pour les Anglais à la descente du ferry à Ouistreham (Calvados), selon France Bleu Normandie.

Une blague qui pourrait ne pas être totalement farfelue en cas de Brexit dur.

Bientôt un péage pour les anglais à leur descente du ferry à Ouistreham #Normandie#Brexithttps://t.co/aKQEFbX3Ykpic.twitter.com/q4VWZuekxe — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) April 1, 2019

Des tyroliennes géantes au-dessus de Tours

Selon France Bleu Touraine, la ville de Tours pourrait installer d'ici cet été des tyroliennes géantes en haut de la tour Charlemagne pour relier la tour aux rives de la Loire.

Un projet "poissondavrilesque" monumental qui ne verra donc (a priori) jamais le jour.

Un boulanger corrézien dépose le brevet du gâteau creusois

Guéguerre des boulangers en vue ? Selon France Bleu Creuse, un boulanger corrézien aurait récupéré les droits du fameux gâteau "Le Creusois" en profitant d'une nouvelle réglementation européenne.

Dès le mois de juin, le gâteau va changer de nom et s’appellera "Le Corrézien". Evidemment, c'était un poisson d'avril !

Bientôt une statue de Marc Keller à Strasbourg

Après la finale de la Coupe de la Ligue de football remportée samedi, Strasbourg aimerait rendre hommage à Marc Keller.

Selon France Bleu Alsace, la ville aimerait avoir une statue du président du RSCA à côté de celle de Gandhi, place de l'étoile à Strasbourg.

Une blague bien sûr, contrairement à la troisième Coupe de la Ligue remportée par les Strasbourgeois contre Guingamp aux tirs au but.