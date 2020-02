PORTRAIT - Armure, casque à cornes: elle a passé des heures sur son costume de barbare pour le salon Normannia

Rouen, France

Le salon Normannia se tient ce week-end au parc expo de Rouen et est ouvert jusqu'à 18h ce dimanche 16 février 2020 avec stands d'artisans, manufacture de métaux, cuirs et céramique, chorégraphie de combats, musique médiévale, animations en tout genre... Nous avons rencontré Laëtitia, 26 ans, elle travaille à Rouen et a l'habitude des rassemblements comme Normannia. Elle peaufine un costume de barbare depuis plusieurs années. Pour elle, c'est une manière unique et différente de vivre ce salon médiéval fantastique.

Armure, marteau, casque à cornes : la panoplie de Laëtitia est complète, mais attention, interdiction de parler de déguisement. "C'est un costume, pas un déguisement. Un déguisement tu vas l'acheter dans un magasin de farces et attrapes, un costume, c'est ton personnage."

Des accessoires en fausse fourrure

Pour faire vivre son personnage, Laëtitia ne lésine pas. Côté portefeuille d'abord : son énorme marteau a été fait sur commande par un artisan pour 200 euros, son armure lui a coûté 300 euros. Mais l'argent ne suffit pas, il faut aussi consacrer du temps et pas mal d'imagination pour bricoler tout le reste. "J'ai plein d'accessoires en fausse fourrure que j'ai cousus moi-même à partir de plaids."

"J'y ai passé deux mois tous les soirs en rentrant du travail". © Radio France - Simon de Faucompret

On passe inaperçu si on n'est pas costumé

Sa coiffe est aussi faite maison avec des cornes en plâtre, en fil de fer, un faux crâne en résine, des plumes, etc. : "J'y ai passé deux mois tous les soirs en rentrant du travail". Dans quel but se costume-t-on ainsi ? "On passe inaperçu si on n'est pas costumé", avec son costume de barbare, Laëtitia a le sentiment de "faire partie du décor du festival, c'est de la mise en scène".