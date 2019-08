Arnaquée en Croatie, cette Loirétaine obtient gain de cause grâce à la mobilisation des réseaux sociaux

Saint-Jean-le-Blanc, France

"Vous vous rendez compte qu’on a payé près de 6500 euros une villa en Croatie, on avait trop trop hâte et arrivé sur place on trouve un terrain vague ???", ce message d'une Loirétaine a été partagé plus de 24 000 fois. Chloé, originaire de Saint-Jean-de-Blanc a vu ses vacances tourner au vinaigre le 18 août, victime d'une arnaque, avec neuf amis, elle s'est trouvée à la rue en Croatie. Elle s'en est émue sur les réseaux sociaux, et a finalement obtenu gain de cause.

Chloé avait réservé fin juillet une villa sur l'île de Hvar avec neuf amis, pour 6420 euros. Le 18 août dernier, c'est un terrain vague qu'ils trouvent à leur arrivée. Sous le choc, ils rencontrent les voisins qui les informent que les jeunes Français ne sont pas les premières victimes de cette arnaque.

Chloé contacte donc l'agence Booking par laquelle elle est passée pour la réservation... en vain. C'est là qu'elle décide de les interpeller sur Twitter : "nous n'avions jamais le même interlocuteur, ils nous parlait de remboursement mais sans que ce soit sûr", explique la jeune femme.

Ses messages et ceux de son amie Julie sont partagés et commentés des milliers de fois, "je suis surprise car je n'ai pas beaucoup de contacts sur Twitter, j'y suis rarement. Nous avons eu beaucoup de messages rageurs et de moqueries, mais aussi beaucoup de soutiens".

Finalement, l'agence Booking les a rappelé de son propre chef pour leur annoncer le remboursement de leur location, "je crois qu'on n'aurait pas obtenu gain de cause si vite sans l'agitation sur les réseaux sociaux", admet Chloé.