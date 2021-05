Arnaud et Alex, des Vikings à l'assaut de New York avec le drakkar le plus rapide au monde

Il y a une dizaine d'années, un groupe d'amis s'est donné l'objectif de construire un drakkar. Ces Vikings des temps modernes baptisés la "Compagnie du Bátar" ont décidé de construire à partir de cet été le drakkar le plus rapide au monde.

Ils sont jeunes, inventifs et créatifs et ils ont décidé de construire le drakkar le plus rapide au monde pour rallier New York depuis Toulouse au printemps 2024.

Le journaliste Louis Fontaine de France Bleu Occitanie est parti à la rencontre de ces Toulousains qui ont le projet fou de faire naviguer leur bateau viking sur l'Atlantique pour rejoindre New York.

à lire aussi Des Toulousains en passe de construire le drakkar le plus rapide du monde

Quelques jours plus tard, Frédérique Le Teurnier et Denis Faroud reçoivent dans leur émission Une heure en France Arnaud Huvelin qui embarque les auditeurs de France Bleu dans sa folle aventure avec ses amis de la Compagnie du Bátar.

à réécouter Un Drakkar toulousain

Ça sera le drakkar le plus rapide du monde, sans hésiter - Alex

À l'origine

La Compagnie du Bátar (bateau en islandais) est à l'origine une belle histoire d'amitié entre un groupe de copains de lycée. À la fin du secondaire, se voyant suivre des études supérieures différentes, ils décident d'avoir un projet en commun. L'un d'eux est féru de culture scandinave. Pourquoi ne pas construire un bateau viking, un drakkar. Le chantier est lancé.

Le Bátar I

Comme le concède Arnaud, la construction de ce premier bateau est longue et fastidieuse. Plus de quatre ans de sueurs à la force des bras avec scies et haches dans le garage de l'un des potes de galère. Loin d'être parfait, leur premier drakkar prend l'eau mais au moins il flotte.

On s'est dit que la concrétisation de la construction d'un premier drakkar, ensemble, pour aller naviguer dans des lacs et dans des fjords, dans les pays du Nord, ça serait quand même une aventure assez extraordinaire - Arnaud

La Compagnie du Bátar lors de la construction de leur premier drakkar - Compagnie du Bátar

Ils se rendent compte qu'il va leur falloir des machines car "la scie à la main et la hache, ça va cinq minutes. C'est trop long, ce n'est pas assez fiable, ça n'apporte pas la qualité qu'on voudrait". Ils vont construire leurs propres machines.

Grâce à ces machines, on a eu envie d'aller fabriquer un bateau, cette fois, avec lequel on pouvait aller sur la mer - Arnaud

Le Bátar Fyr

Ils décident ainsi de passer à niveau supérieur en construisant une réplique d'un bateau de pêche viking, le Skuldelev 6 (12m de long et 2,4m de large), reconstitué et exposé au musée des navires vikings de Roskilde au Danemark.

La construction de ce deuxième bateau débute en 2018. Cette fois-ci, la construction se fait sans les matériaux traditionnels mais avec du lamellé-collé qui est plus léger que le bois brut et de l'époxy pour étanchéifier l'embarcation. Sa mise à l’eau a lieu un an plus tard.

Sur la même manière que le premier, on est allés chercher des plans auprès d'un musée [...] et on a apporté énormément, à ce moment-là, d'ingénierie. Nous, on appelle ça l'ingénierie pirate.

La Compagnie du Bátar construit son deuxième drakkar, le Bátar Fyr - Compagnie du Bátar

Été 2020, les Vikings toulousains décident d'éprouver les qualités techniques et de navigation du Fyr en partant explorer les fjords de la Scandinavie. Au programme, 21 jours de navigation entre le Danemark, la Suède et la Norvège. Le bateau rejoint la terre de ses ancêtres.

En construisant ce deuxième drakkar, on a acquis l'expérience technique sur la conception, sur la construction et aussi sur la navigation.

à lire aussi VIDÉO - Des vikings toulousains partent à la conquête de la Scandinavie sur un drakkar

Le Bátar Orkan, un futur "Ouragan" sur l'océan

Arnaud, Alex et leurs amis de la Compagnie du Bátar se lancent un nouveau défi en 2021 : construire le Bátar Orkan (ouragan en islandais) le drakkar le plus rapide au monde qui traversera l’Atlantique en mai-juin 2024.

Une ambition assumée

L'appel du large a poussé ces Vikings des temps modernes à faire comme leurs "aïeuls" de l'an mil qui ont voyagé de plus en plus loin vers l'ouest pour atteindre le continent américain. À défaut d'arriver au Vinland légendaire, la Compagnie du Bátar accostera à New York au printemps 2024.

Le Bátar Orkan sera un drakkar de modèle langskip (navire de guerre et de commerce) de 28 mètres de long et pouvant aller à une vitesse de 16 à 26 nœuds (entre 29 et 48 km/h). Comme pour ses deux prédécesseurs, sa construction s'inspirera d'un plan existant. Une chose est sûre, il sera le drakkar le plus rapide au monde.

On va adapter ces plans pour le refaire entièrement en 3D, refaire la conception à notre façon pour pouvoir l'adapter à nos méthodes de construction - Alex

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Loin d'une croisière de plaisance

Ces 45 jours en mer seront loin d'être de tout repos. Une soixantaine de personnes vont participer à cette aventure. 30 personnes seront en permanence à bord dont quinze qui feront l'intégralité de la traversée. Un roulement est prévu lors des différentes escales.

La sécurité à bord sera primordiale, chacune d'entre elles suivra une formation de navigation en haute mer. Des canots de sauvetage sont prévus ainsi qu'un bateau suiveur pour prendre en charge l'intégralité de l'équipage en cas de graves avaries.

Le départ de Toulouse est prévu pour le printemps 2024. Le Bátar Orkan remontera le canal de Garonne jusqu'à Bordeaux puis longera la côte atlantique jusqu'au nord de la France. Il quittera les eaux françaises pour rejoindre l'Angleterre, puis l'Irlande et l'Écosse. Direction les Îles Féroé, l'Islande et le Groenland. La fin de la traversée le mènera au Canada puis à New York. Arrivée prévue en juin 2024.

Un projet participatif

Cette fois-ci, les membres la Compagnie du Bátar ne peuvent pas construire ce troisième drakkar sans aide. Construire le drakkar le plus rapide au monde demande de nombreuses ressources humaines et financières.

Le chantier commence cet été et la Compagnie du Bátar a besoin de bras pour la construction et de financement pour l'expédition. Vous pouvez vous porter volontaire en vous inscrivant sur le site internet participatif.

Vous pouvez suivre les péripéties des Vikings toulousains sur leur chaîne YouTube, sur leurs pages Facebook et Instagram.