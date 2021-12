Arradon : La maison de la cale de Pen-en-Men obtient un sursis

"Le préfet a bien compris qu'il était inconcevable de dire vous dégagez à une dame de 87 ans " Christophe Triboulet, le fils de la propriétaire de la maison de la cale de Pen er Men ne cache pas son soulagement. Apres des années de combats et de procès perdus, le préfet du Morbihan vient d'éviter, pour le moment et peut être à plus long terme, la démolition de la maison secondaire de sa mère Ijo triboulet-Brosset, une demeure que sa famille possède depuis des générations.

une pétition de plus de 40 000 signatures

Construite tellement les pieds dans l'eau que la mer y entre par grande marée, la maison est sur un terrain du domaine public maritime. Depuis les années 20, elle bénéficiait d'une Autorisation d'Occupation Temporaire (AOT), mais c'était sans compter sur la Loi Littoral qui en 1990 a mis fin au renouvellement tacite de cette autorisation. Les recours en justice l'ont confirmé: la famille devait démolir cette bâtisse du XIXème siècle dont elle n'est propriétaire que des murs. S'est alors engagé un autre bras de fer : une pétition a recueilli plus de 40 000 signatures pour sauver la maison. Le battage médiatique qui l'a accompagnée a permis de trouver une solution.

Ma mère va pouvoir y rester jusqu'à son dernier souffle

"A titre humanitaire, le préfet a accordé une autorisation d'occupation temporaire de 10 ans renouvelable qui prendra fin au décès de ma mère" explique Christophe Triboulet. Nous n'avons évidement pas le droit de louer la maison, mais nous pouvons en profiter. C'est ce que nous voulions. Ma mère va pouvoir rester jusqu'à son dernier souffle dans sa maison et notre famille s'engage à remettre ensuite les clés aux préfet qui l'utilisera de la manière qui lui semblera la meilleure".

Un futur musée?

La maison pourrait à l'avenir avoir une vocation publique ou maritime, "mais ne sera pas forcément détruite" espère Christophe qui y viendra avec sa mère Ijo au retour des beaux jours. "C'était quand même la maison du Général Diego Brosset, compagnon de la libération, commandant de la 1ere division de Français libres qui a débarqué à Cavalaire "