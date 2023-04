Arrêté municipal insolite en Gironde : un maire interdit à ses administrés d'aller aux Fêtes de Bayonne

Sauveterre-de-Guyenne est sur le podium des arrêtés municipaux les plus insolites . Un concours organisé par des juristes a décerné, en mars dernier, la troisième place à la bastide de l'Entre-deux-Mers. Celle-ci a fait le buzz l'an dernier lorsque le maire a pris un arrêté municipal interdisant à ses habitants d'aller "faire la bamboche" hors de la commune, ailleurs qu'à la Fête des vins de Sauveterre (dont la 51e édition est prévue du 28 au 30 juillet 2023). Un coup de com' qui fait encore sourire l'élu et ses administrés.

ⓘ Publicité

"L'idée derrière tout ça, c'était d'abord de participer à ce concours original, le concours des arrêtés insolites de maires auxquels plusieurs communes de France ont participé. C'est un beau concours qui permet de faire connaître cet acte juridique du quotidien qu'est l'arrêté du maire, évidemment, sur une thématique qui est originale", explique le maire de Sauveterre Christophe Miqueu.

Le jury du concours des arrêtés municipaux les plus insolites est présidé par l’ancien Premier ministre Édouard Philippe, et est composé par des juristes et des humoristes (Nicole Ferroni, Caroline Vigneaux...). La première place est revenue à Ivry-la-Bataille, ville de l'Eure qui interdit aux pierres d'une falaise de chuter sur les toits des maisons en contrebas...

Le conseil municpal de Sauveterre lui "voulait mettre l'accent sur cette fête des vins, sur notre patrimoine de la bastide et puis sur notre patrimoine viticole, surtout à l'heure où la viticulture est en difficulté dans le Bordelais". Un soutien sans faille puisque les contrevenants à l'arrêté municipal s'exposent à la confiscation des vins non-sauveterriens qui pourraient être découverts dans leur cave.