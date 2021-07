Arrivé à l'heure à son examen de Bac, grâce à la SNCF, un taxi et des gendarmes !

Un jeune Parisien doit se rendre en train à Reims ce mardi 29 juin, mais concentré sur ses fiches de révision, il loupe l'arrêt et descend à ... Nancy où il alerte un agent sur sa situation. La SNCF lui offre alors un bon de taxi pour se rendre à destination, la valeur de la course, 450€ alors que la SNCF n'est pas en cause. C'est le début d'une chaîne de solidarité qui se met en place, non sans risque.

Je voyais ce gamin, comme mon fils, témoigne Boudriss Ben Abba, le chauffeur de taxi nancéien

Boudriss Ben Abba, le taxi nancéien prend en charge le jeune candidat pressé et paniqué. Le temps est compté, explique le conducteur professionnel, il raconte " j'ai pris la décision de passer par Bar-le-Duc, il y a une grande ligne droite à un moment, je savais que je courrais un risque énorme sur cette route limitée à 80/km/h". Il reconnait avoir commis un excès de vitesse, "j'ai complètement oublié le code de la route, le danger que je courrais pour moi et pour les autres. Je voyais le gamin comme mon fils, c'est un sentiment familial qui primait", témoigne encore le chauffeur de taxi.

Et puis tout à coup la sirène des gendarmes.

Dans la Marne, des gendarmes remarquent cette voiture en excès de vitesse et immobilisent aussitôt le véhicule. Malgré l'infraction, les gendarmes se montrent très compréhensifs et prennent alors en charge le lycéen. Un peu plus tard, Boudriss Ben Abba reçoit un coup de fil de leur part : le jeune est arrivé à temps sur son lieu d'examen à Reims. A-t-il réussi son examen ? Le taxi aimerait bien avoir des nouvelles.