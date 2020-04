Arrivée imminente en Martinique en plein confinement pour le rameur vosgien Stéphane Brogniart

Après plus de deux mois passés en mer, l'aventurier vosgien Stéphane Brogniart arrivera en Martinique dimanche ou lundi au terme d'une traversée de l'Atlantique en solitaire à la rame. Parti avant l'épidémie, il va arriver dans un monde confiné.

Pendant que la France entière parle déconfinement, crise économique et distanciation sociale, lui termine une aventure assez folle : la traversée de l'Atlantique à la rame en solitaire, l'un des défis de son projet Etarcos. Lui, c'est l'ultra-traileur vosgien Stéphane Brogniart, parti des îles Canaries mi-février. Il doit arriver dimanche ou lundi en Martinique après plus de 70 jours de mer. Le sportif a suivi de loin l'actualité autour de l'épidémie. Et à l'arrivée, la fête prévue n'aura pas lieu, il a même fallu une sacrée logistique pour lui permettre d'arriver normalement.

Il a échappé à la quatorzaine

En théorie, Stéphane Brogniart, avec son bateau sous pavillon américain, aurait dû rester en quatorzaine au large des côtes martiniquaises, à cause du confinement. Un peu dur après plus de deux mois à ramer seul, 12 heures par jour. Après discussions avec les autorités, son équipe a obtenu qu'il puisse accoster dans un port au sud de l'île.

Pas de fête à l'arrivée : ses proches n'ont pas pu faire le déplacement, quelques officiels pourraient être présents mais pour un apéritif sur les pontons, il faudra repasser. Il a fallu aussi s'occuper de son hébergement. Les hôtels et restaurants sont fermés, pas de location possible sur les plates-formes comme Air BnB. C'est finalement par un réseau d'amis qu'on a pu trouver un couple pour accueillir l'aventurier vosgien. Stéphane Brogniart qui sera confiné quelques jours sur place avant de décoller de Fort de France, direction Paris le 5 mai. Arrivée chez lui à Rochesson le 6 mai. Pour partager son aventure avec les amis, il faudra au moins attendre jusqu'au déconfinement le 11 mai.