Arsène Lupin jugé pour meurtre aux assises du Gard

A l'origine de l'association "Les étudiants d'Unîmes" créée il y a quelques mois, 3 étudiants en droit de l'Université de Nîmes. Pour se faire connaître auprès des étudiants des autres filières, ils ont décidé d'organiser en avril le procès d'Arsène Lupin au palais de justice de Nîmes. Un procès presque " pour de vrai" avec bien sûr, un accusé, un avocat général, des magistrats, des avocats, un greffier, un huissier et bien sûr 9 jurés tirés au sort, comme dans un véritable procès d'Assises. 24 personnes au total.

"On envisage le procès comme un procès d'assises : Arsène Lupin a commis des faits à Nîmes, il relève de la juridiction nîmoise, c'est normal. "

Arthur Seurin, co-fondateur des Etudiants d'Unîmes

Un meurtre au Musée de la Romanité

C'est au Musée de la Romanité que les faits ont été commis. Arsène Lupin reçoit une lettre anonyme lui indiquant que la mosaïque de Penthée va être volée. Pour éviter qu'elle lui échappe, il décide de la voler mais tombe sur un visiteur inattendu et le tue.

" Arsène Lupin commet là quelque chose de totalement inhabituel " Copier

Pour son procès, les étudiants en droit ont donc monté un dossier, comme un vrai dossier d'instruction. Les pièces qui le constituent seront présentées par la présidente de l'audience. A l'avocat général et aux avocats ensuite de convaincre les 9 jurés, des étudiants de toutes les filières d'Unîmes.

Démystifier la justice

L'objectif des étudiants de l'association : démystifier la justice et tenter de la vivre en pratique. Pour les aider, deux avocats du barreau de Nîmes, Me Aoudia et Me Fontaine.

Le procès aura lieu le 19 avril au Palais de justice de Nîmes. A 18h, pour ne pas pénaliser les audiences prévues ce jour-là. Un procès qui ne devrait pas durer plus de deux heures. "On reste dans le divertissement" précise Arthur Seurin, l'un des co-fondateurs de l'association.