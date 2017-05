Artas, point de départ de la fête des mères en France

A Artas, commune de 1800 habitants dans le Nord-Isère, on le revendique haut et fort : c'est ici que la fête des mères trouve son origine. Plus précisément grâce à un certain Prosper Roche, instituteur de la commune à l'aube du XXe siècle.

Plongeons-nous dans le passé, plus d’un siècle en arrière. Le 10 juin 1906, c'est jour de fête à Artas. Dans la cour de l’école, une cérémonie honore en grande pompe deux femmes du village, des mères de familles nombreuses, qui élèvent chacune neuf enfants, et auxquelles on remet un beau diplôme. C'est l'idée de l'instituteur, Prosper Roche, fondateur de l'Union Fraternelle des Pères de Famille Méritants d'Artas. Une association destinée à soutenir les familles nombreuses et qui donc vient de décider que chaque année, une fête célébrerait des mères. Cette première s'est déroulée sans représentant de l'Etat, le sous-préfet la considérant "puérile".

Ce sont en tout cas les prémices de ce qui deviendra dans les années 20 une fête des mères dans tout le pays, créée par les milieux familiaux et natalistes. Avec pour commencer en 1920 la journée nationale des mères de familles nombreuses, inspirée des textes et des statuts d’Artas. Puis un autre enseignant, l’Alsacien Camille Schneider, va obtenir en 1926 du gouvernement l’instauration d’une journée pour toutes les mères.

Pascal Chauvin, président de l'association Mémoire et Patrimoine d'Artas, sous la photographie de Prosper Roche © Radio France - Jacky Page

"Le collier de nouilles, c'est à Pétain qu'on le doit"

Prosper Roche est mort en 1939, avant qu'un dénommé Philippe Pétain ne récupère au profit de son régime le principe de la fête des mères, à grand renfort de propagande, en appelant les enfants à confectionner des cadeaux pour leur maman. Comme le fait remarquer Pascal Chauvin, président de l'association Mémoire et Patrimoine d'Artas, « le collier de nouilles, c'est à Pétain qu'on le doit ». Quant à Prosper Roche, il repose au cimetière d'Artas dans un caveau offert par la commune, l'école porte aujourd'hui son nom, et une jolie fresque sur un mur du village rappelle fièrement qu'Artas est le berceau de la fête des mères.