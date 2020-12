La brasserie St Germain, à Aix-Noulette, est la première dans le Pas-de-Calais à produire du whisky. Plus connue pour sa Page 24, une bière 100% artisanale, elle se lance donc dans le whisky. Le millésime 2020 proposera près de 1800 bouteilles d'Artésia à partir du 10 décembre.

"Artésia" le premier whisky made in Pas-de-Calais

La région est déjà connue pour ses bières artisanales et ses eaux de vie. Il faudra désormais compter avec ses whiskies. Et dans le Pas-de-Calais c'est la brasserie St Germain, à Aix-Noulette entre Arras et Béthune, qui a décidé d'inscrire son nom dans l'annuaire des whiskies régionaux.

La brasserie St Germain est déjà connue pour sa Page 24, une bière 100% artisanale, produite depuis 2003. Elle s'apprête aujourd'hui à mettre en vente sa première cuvée de l'Artésia. Un whisky artisanal lui aussi et fabriqué à partir d'ingrédients produits dans la région.

Il a été mis en fût en 2017. Des fûts de bourbon qui viennent des Etats-Unis. Il faut un minimum de 3 ans de repos pour que l'alcool prenne le nom de whisky. Le temps est donc venu de mettre l'élixir en bouteilles!

Une première production de 1800 bouteilles

A Aix-Noulette tout se fait manuellement. C'est Charles Galland qui a concocté la recette à partir de céréales et de malts produits dans la région. Katy Gravila a ensuite procédé à la distillation dans un alambic installé dans l'enceinte de la brasserie St Germain.

"Il titrait 64 degrés à la sortie des fûts, il a fallu le couper avec de l'eau osmosée (parfaitement pure) pour le faire descendre à 45 degrés d'alcool" explique Katy Gravilla. Et le résultat semble plus que satisfaisant.

Une robe joliment ambrée, un arrière goût de vanille et de poire, cette première cuvée répond aux critères que privilégient les amateurs.

Tout se fait à la main: de la mise en bouteilles... © Radio France - Claire Mesureur

Les 1800 bouteilles de cette première cuvée sont remplies et bouchées manuellement. Idem pour les étiquettes qui sont positionnées avec d'infinies précautions!

... jusqu'à la disposition de l'étiquette! © Radio France - Claire Mesureur

Le premier millésime d'Artésia sera mis en vente dès le 10 décembre, chez les cavistes de la région mais aussi bien-sûr à la boutique de la brasserie St Germain à Aix-Noulette.

