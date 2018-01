Arthur 8 ans peint des toiles qu'il vend ensuite pour acheter de la nourriture et des vêtements aux sans-abri de Cambrai et depuis peu il a crée une armoire itinérante pour recevoir des dons.

Cambrai, France

L'histoire commence quand le petit garçon a 3 ans et demi, il est en vacances à Saint Malo, et avec ses parents ils voient un sans-abri déguisé en marin, au lieu de détourner leur route, ou de le dévisager comme beaucoup peuvent le faire, ses parents lui expliquent que c'est un corsaire qui a perdu son navire, et Arthur va discuter avec lui.

De retour à Cambrai Arthur pose plein de questions à ses parents sur ces personnes qui vivent dans la rue, à chaque fois qu'il en voit il réclame une pièce pour leur donner, et un jour ses parents lui demandent de réfléchir à une idée pour aider lui même les SDF avec quelque chose qu'il aime faire, il décide donc de vendre ses dessins.

Plus d'une centaine de toiles vendues

Depuis il a vendu plus d'une centaine de toiles. Au début c'était des dessins à 50 centimes pour papi, mami et les proches de la famille qu'il alpaguait à chaque visite, mais aujourd'hui il fait carrément des expos comme en ce moment à la médiathèque de Raillencourt Saint Olle. Il propose des peintures à l'huile, à l'acrylique, des paysages ou des toiles abstraites.

Les toiles d'Arthur © Radio France - RBV

Quand il était encore plus petit Arthur a aussi demandé au maire de Cambrai en personne d'installer un micro onde dans la ville pour ceux qu'il appelait ses pauvres, évidemment ce n'était pas possible, mais Arthur plein de ressources a crée une armoire itinérante.

Un meuble donné par Emmaus qu'Arthur a customisé avec son père, et le gamin invite les gens à déposer des vêtements ou des denrées alimentaires, mais attention pas n'importe quoi. Le petit garçon s'inquiète de la santé des sans-abri, il refuse les dons trop sucrés, ou trop gras, pas de Macdo s'amuse t'il.

L'armoire itinérante d'Arthur © Radio France - rafaela biry-vicente

L'armoire est jusqu'à samedi à la médiathèque, mais l'idée c'est de la faire tourner pour récolter le plus de dons possible.

Du haut de ses 8 ans, il va distribuer des repas et des vêtements aux SDF

Et pour la distribution pas question de déléguer aux associations, du haut de ses 8 ans il fait les courses avec ses parents, il choisit les produits, même des doudous et jouets pour les enfants qui font la manche, et après il va les donner aux sans abri pour discuter avec eux

Parce que personne ne discute avec eux, ce serait bien que les gens leur disent bonjour. C'est des gens comme nous, ils ont été rejeté, et ça se fait pas, du coup je veux qu'ils reviennent parmi nous.

Arthur avec une sans-abri de Cambrai - L'Aventure d'Arthur. D' toiles pour les pauvres

Le petit garçon est aussi allé rencontrer des sans-abri à l'Estime, le centre d'accueil de jour de Cambrai.

Arthur expose jusqu'à samedi à la médiathèque, et il sera aussi présent samedi de 10h à 16h, en attendant vous pouvez le retrouver sur sa page facebook L'aventure d'Arthur D' toiles pour les pauvres .