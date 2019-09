VIDÉO - Arzacq-Arraziguet : le championnat du monde d'écossage du haricot maïs béarnais revient

Le championnat du monde d'écossage de haricots maïs béarnais revient ce week-end pendant la fête de l'élevage et des saveurs à Arzacq-Arraziguet. Les participants devront écosser un kilo de haricots en moins de 3mn et 18 secondes.

Arzacq-Arraziguet, France

Le geste doit être précis, rapide. La détentrice du record du monde d'écossage de haricots maïs du Béarn a des années d'expérience derrière elle. Avec sa compère, elle aussi détentrice du record du monde, elles cultivent ce haricot du sud-ouest qui ne pousse qu'en s'accrochant au maïs. Alors écosser un kilo en trois minutes et dix-huit secondes ce n'était pas insurmontable. Mais le record date de 2012, et depuis, il n'a pas été remis en jeu. C'est donc le retour de l'écossage du haricot maïs version compétition qui se joue ce samedi, à 14 heures, pendant la fête de l'élevage et des saveurs à Arzacq.