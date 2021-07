Vingt serveurs et serveuses d'Arzon dans le Morbihan ont participé à une course de garçons et filles de café organisée par l'Union des Commercants et Artisans d'Arzon Port du Crouesty. Un moment festif alors que la crise sanitaire perturbe la saison estivale des commerçants.

Arzon : une course de garçons et filles de café et un champion déclaré !

Les participants à la course de garçons et filles de café sur la ligne de départ

Ils ont un uniforme sur le dos et leur plateau entre les mains. "Je vais tout donner, je vais gagner", s'amuse Matthis, serveur depuis deux saisons au Vieux Puits. A côté, Vincent, 25 ans, travaille depuis cinq ans à la crêperie l'épidor et se montre plus prudent. "Je pense qu'il ne faut pas se précipiter, avoir beaucoup de sang-froid, un peu de cardio quand même parce que 1,7 km ce n'est pas rien avec le plateau", précise le jeune homme.

Les règles sont simples : marcher le plus rapidement possible, sans courir avec son plateau. Sur ce dernier se trouvent deux verres et une bouteille d'1,5L remplis.

Des participants avant le départ de la course © Radio France - Maureen Suignard

Certains mettent le plateau sur leur avant-bras, Louise, du P'tit Crabe compte sur la force de ses doigts. "Si il y a un verre qui glisse il faut pouvoir remettre le plateau bien à l'horizontal", explique la jeune femme qui avoue avoir déjà renversé des verres pendant son service.

Le spectacle amusent les passants. Yveline s'essaye même à quelques conseils, il faut selon elle "prendre son temps" au risque de tout faire tomber. Et cela arrive en effet. Le premier franchi la ligne d'arrivée avec une minute d'avance mais plus beaucoup de liquide. C'est finalement le second qui est désigné vainqueur, un certain ... Matthis ! "C'était horrible", souffle-t-il "bien plus dur que pendant le service", dit-il essoufflé.

Cette course organisée par l'Union des Commercants et Artisans d'Arzon Port du Crouesty était une manière de mettre en lumière les établissements, perturbés par la crise sanitaire en cette période estivale. L'Union espère organisée une 8e édition l'année prochaine avec des serveurs et serveuses de toute la Presqu'île de Rhuys.