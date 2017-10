Ascension du Kilimandjaro en fauteuil roulant : attention au Mal Aigu des Montagnes, l'ennemi de l'alpiniste

Un élu breton, paraplégique, tente l’ascension du Kilimandjaro pour attirer l'attention sur l'accessibilité des handicapés. Après une journée d'acclimatation, l'expédition grimpe sous haute surveillance ce lundi, pour éviter le Mal Aigu des Montagne, la principale cause des échecs d’ascension.

La première journée d’ascension, dimanche, a eu lieu à 4.000 mètres d'altitude. Une journée d'acclimatation avant de (vraiment) tenter de grimper en haut du plus grand sommet d'Afrique. Fauteuil roulant ou non, paraplégique ou pas, ce n'est pas la question. Marcheurs et "rouleurs" peuvent tous être sujets au MAM, le Mal Aigu des Montagnes, l'ennemi numéro un des alpinistes. Ce MAM peut arriver à tous et être dangereux : du mal de tête aux vomissements, il peut aller jusqu'à l’œdème cérébral ou pulmonaire. Au Kilimandjaro, c'est d'ailleurs la principale cause des échecs d'ascension.

Personne ne pourra dire qu'on n'a pas essayé

Yann Jondot, le maire paraplégique de la commune de Langoëlan, en Bretagne (Morbilhan), est en pleine ascension du Kilimandjaro, la montagne la plus haute d'Afrique, qui culmine à 5.895 mètres. Un défi qu'il réalise en joëlette, un fauteuil sur une roue, adapté pour la randonnée. Et il a bien conscience que le MAM est son principal adversaire.

"J'appréhende car ça pourrait nous embêter au niveau de l'ascension" explique-t-il essoufflé par l'effort, "j'ai pris des précautions et des médicaments pour. Pour l’instant, j'essaie de ne pas y penser en me disant bien que c'est possible de ne pas y parvenir. Mais personne ne pourra dire qu'on n'a pas essayé" cherche-t-il à se rassurer.

C'est aussi le message, si j'y arrive pas, au moins j'aurais essayé de tout mon cœur"

Les brancards qui permettent de redescendre en cas de Mal Aigü des Montagnes. © Radio France - Bruno Blanzat

D'autant que par rapport à d'autres sommets mythiques, le Kilimandjaro reste particulier explique le sportif icaunais Arnaud Chassery. Il accompagne l'élu breton dans son défi : "on a une variation de climat tropical / humide avec 40 degrés en bas et moins 20 degrés en haut. Ça fait une amplitude thermique phénoménale ! Donc MAM ou pas MAM, tous les organismes sont entamés à l'approche du sommet" dit-il.

Si tu vas lentement, petit à petit, le corps va s'adapter

Environs 30.000 randonneurs du monde entier tentent l'ascension du Kilimandjaro chaque année, pour près de 70% de réussite. Abel, le guide tanzanien de l’expédition de Yann Jondot a sa recette "si tu marches pas lentement, ça peut devenir difficile pour toi. Car le corps fabrique des hémoglobines rouges et, petit à petit, ça va s'adapter et ce sera facile pour toi. Sinon, si tu veux courir, ça sera difficile" enseigne-t-il.

Bouteilles d'oxygène et hélicoptère au cas où

Autre spécificité du Kilimandjaro, son ascension est un trek. Pas de crampons, ni de piolet par ici. Alors, on veut souvent aller plus vite, trop vite. Isabelle Chemin grimpe pour la quatrième fois sur le toit de l'Afrique : "le Kilimandjaro est une montagne chère, il y en a qui la font en quatre ou cinq jours. La majorité, si on regarde les enregistrements c'est 5 ou 6 jours. Nous on la fait en sept, donc c'est vrai que c'est se donner des chances de mieux s'acclimater".

Dans son équipe, Yann Jondot peut compter sur un médecin urgentiste habitué de la haute-montagne. Deux bouteilles d'oxygène sont également transportées dans les sacs, au cas où. En cas de gros MAM, la seule solution est de perdre de l'altitude. Pour cela, un hélicoptère peut intervenir, sinon, les porteurs tanzaniens sont capables de vous descendre en bas de la montagne : 36 kms en cinq heures !

© Radio France

À lire aussi :