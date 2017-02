ASSE-MUFC : le papy anglais arrive au chaudron grâce aux policiers

Une très jolie histoire autour du match ASSE-Manchester relayée par le compte twitter de la police de Saint-Etienne. Un papy anglais fan de Manchester est arrivé au stade dans une des voitures de la police stéphanoise.

Tout est parti du tweet d'un supporter anglais, un certain Peter remerciant les policiers stéphanois. Sur le tweet on lit "Le vieux John a dit à la police qu'il aurait du mal à marcher du centre au stade ! Donc ils nous ont accompagnés -avec lumières bleues et sirène- sur tout le trajet!"

Told police Old John would struggle to walk from centre to stadium!

So he gave us a lift -with blue lights & siren all the way! pic.twitter.com/qbGcdLI5Sl