Législatives 2017 : assesseur cherche âme sœur avec la Love Mobile de Besançon

La Love Mobile sillonne les rues de Besançon pour recruter des assesseurs pour les élections législatives. Sa campagne humoristique s'inspire des sites de rencontre pour inciter les jeunes à venir tenir un bureau de vote les 11 et 18 juin... et peut-être trouver l'élu(e) de son cœur !

Le camion rose est garé place de la Révolution à Besançon. "Rencontrez ici l'élu(e) de votre cœur" s'affiche en grandes lettres blanches sur fond rose. Les codes sont ceux des sites de rencontre pour un sujet sérieux : trouver deux cent assesseurs pour tenir les bureaux de votes de Besançon lors de législatives les 11 et 18 juin. La Love Mobile va parcourir des lieux clés de la ville pour recruter de façon originale.

La Love Mobile se promène à Besançon pour recruter deux cent assesseurs pour les législatives. © Radio France - Naïs Esteves

"Il y a beaucoup de gens qui sont d’abord intrigués", explique Justine, l'une des hôtesses à roller recrutées pour attirer le futur assesseur. "Ils se demandent “c'est pour rencontrer l'élu(e) de son cœur ? C'est un truc de rencontre ?” et puis on leur explique que c'est pour faire assesseur et que c'est aussi l'occasion de faire des rencontres, de se faire des amis et peut-être plus !" Et ça marche. Pour ce qui est du recrutement des assesseurs lors de la première phase de la campagne sur Internet avec un test (très drôle) pour finir par trouver “8.696 profils compatibles à Besançon” : "Il y a notamment pas mal de femmes qui se sont inscrites, mais après je ne sais pas si elles ont concrétisé, on n'a pas fait encore un état des lieux mais on va attendre la fin des législatives pour le faire", s'amuse Stephan Raphaël, le directeur de la communication de la Ville de Besançon.

Le coup de cœur dans l'urne

Pour attirer le passant, la ville a prévu des bonbons en forme de cœurs, des tee-shirts floqués de cerises roses, de la musique et un salon cosy dans le camion. Jawad se laisse tenter et remplit un bulletin "parce que je n'ai jamais été assesseur et que ça peut être une expérience intéressante". Et pour ce qui est de trouver l'élu(e) de son cœur ? "C'est un principe un peu bizarre pour être honnête", dit-il timide.

On vous a fait des petites phrases d'intro pour brancher" - Stephan Raphaël, directeur de la communication de la Ville de Besançon

Stephan Raphaël lui tend alors le "guide de l'assesseur" dans lequel tout est prévu pour favoriser les rencontres : "On vous a fait des petites phrases d'intro pour brancher" comme "Vous ne trouvez pas, qu'assis derrière cette table, nous ressemblons au Jury de X Factor. Le prochain votant, je le “next” direct !" ou "Je ne sais pas si vous l'avez remarqué(e) mais dans “assesseur”, si vous changez les neuf lettres et que vous ajoutez un “e”, ça fait “choucroute”... "Il y a aussi des manières de s'asseoir", poursuit le directeur de la communication de la ville et même un test de personnalité et le programme de la journée.

Un salon est installé dans la Love Mobile de Besançon pour engager les rencontres entre futur(e)s assesseurs. © Radio France - Naïs Esteves

Les inscrits glissent leur bulletin dans l'urne, reçoivent directement un tee-shirt et seront rappelés par la mairie pour connaitre leurs disponibilités les dimanches 11 et 18 juin pour tenir un bureau de vote. "C'est aussi un engagement", rappelle Stephan Raphaël. Un tirage au sort sera aussi effectué avec à la clé des places de concert pour le festival Détonation de Besançon et les Eurockéennes de Belfort.