Astronomie : on vous explique ces deux points dans le ciel de Dordogne

Deux points qui brillent dans le ciel au moment du coucher du soleil, vous les avez peut-être vus dans le ciel périgourdin et vous vous êtes demandés ce que c'est ? Il s'agit de deux planètes, Vénus et Jupiter.

Regarder vers l'ouest vers 18h30

L'astronome amateur Olivier Bautista, qui gère le FLEP de Coulounieix-Chamiers, explique que les deux planètes semblent se rapprocher visuellement, car il s'agit "d'une image projetée sur le ciel, mais en réalité, elles restent chacune sur leur orbite".

Le phénomène est "courant" d'après Olivier Bautista, il a débuté il y a quelques jours et il va se poursuivre d'ici à la fin de la semaine. Pour voir les deux planètes, il faut regarder en direction de l'ouest vers 18h30, avant le coucher du soleil. "Vénus est la planète la plus brillante et si l'on a des jumelles et que l'on ne bouge pas, on peut voir les satellites de Jupiter".