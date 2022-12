Atelier pulls moches de Noël : "plus c'est chargé, mieux c'est !"

loading

C'est un incontournable de nos placards à l'approche des fêtes de fin d'année : le pull de Noël ! Et certains diront même le pull moche de Noël. Alors pour respecter cette tradition, la médiathèque de Faverges a invité les habitants de la commune haut-savoyarde à créer leur propre habit de lumière.

"L'idée, c'est de s'amuser, tout ensemble à fabriquer son joli pull moche de Noël", explique Isabelle qui encadre l'atelier. Pour cela, la table déborde de guirlandes, de boules colorées, de paillettes, de fils rouge, doré et vert. "On a demandé aux participants de ramener tout ce qu'il souhaitait utiliser et on a mis tout ça en commun", raconte Isabelle.

Tout est prévu pour réaliser son pull de Noël le plus kitsh possible ! © Radio France - Julie Plouvier

Et ça semble bien plaire à Eloane, 12 ans. "C'est rigolo et vu qu'il est moche ça fait un effet vraiment Noël !". La jeune fille a opté pour un pull gris sur lequel elle a collé deux guirlandes rouges, des pompons argentés et des flocons bleus. A côté, Tiffany aide à l'utilisation du pistolet à colle. La maman a aussi prévu son pull : il est rouge, agrémenté de pompoms jaune et vert et d'un sapin, parfait pour Noël.

Le joli pull moche de Noël fait par Tiffany. © Radio France - Julie Plouvier

"Un pull de Noël il doit être clinquant, brillant avec plein de décorations, de motifs qui rappellent Noël comme des guirlandes, des boules, des sapins, des cadeaux... plus c'est chargé mieux c'est !", s'exclame Isabelle, penchée sur son pull noir. Emma, 8 ans, à côté l'aide à coudre des petits flocons bleus.

Après deux heures de découpage, couture et collage, les pulls sont prêts : place aux essayages. Eloane passe son pull de Noël sur les épaules et explose de rire : "je me suis un peu trop emballée sur les guirlandes". Pour autant, elle l'assure, elle le portera bien le 25 décembre.