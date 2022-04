L'auteure toulousaine Hanaé Lecasio vient d’autoéditer "Kiabitou", un livre qui recense les communes françaises au nom original et burlesque. Plusieurs petites villes et villages mayennais en font partie. Un tour de France pour découvrir autrement et en s'amusant notre pays.

Athée, La Dorée, Simplé : un livre pour faire le tour des communes au nom rigolo en Mayenne et ailleurs

Il existe un pays où les noms de communes sont si drôles et insolites que l'on n'a qu'une hâte, c'est de partir à leur découverte, de rencontrer leurs habitants et ce pays c'est la France ! Originaire de Toulouse, l'auteure Hanaé Lecasio nous propose, dans un livre autoédité, de faire un tour dans 450 communes et villages aux noms surprenants, souvent hilarants.

En Mayenne, nous avons quelques exemples savoureux : Athée, Forcé, Simplé, Ballots, La Dorée, Changé, Andouillé, Rennes-en-Grenouilles etc..., "j'ai visité virtuellement toute la France. Ce qui m'intéresse, ce sont les particularités, les originalités, les bizarreries, j'aime bien pointer tout ce qui est loufoque" précise Hanaé Lecasio, "le but est de s'amuser, de se détendre".

"C'est une façon pas banale de visiter notre pays"

De bons moments, un tourisme totalement fou. Un coup de projecteur pour vous donner envie d'en savoir plus sur ces communes et pourquoi pas, de les visiter, "j'espère que les lecteurs s'amuseront et découvriront notre pays d'une autre façon". Pari réussi !