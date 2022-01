Attaque d'une brebis en Seine-Maritime : et si le loup était de retour dans le département ?

Une brebis a été attaquée le 13 janvier et les experts ne peuvent pas exclure le loup de la liste des suspects.

Une brebis a été attaquée le 13 janvier sur la commune de La Bellière, près de Forges-les-Eaux. Et le coupable pourrait bien être un loup. Les agents de l'Office Français de la Biodiversité et de la Direction départementale des territoires et de la mer se sont rendus sur place pour effectuer des constats, comme c'est la procédure quand une prédation est signalée par un éleveur. Ils n'excluent pas qu'il puisse s'agir d'une attaque du loup.

Dans un communiqué publié ce vendredi matin, la préfecture indique néanmoins que "ces éléments ne permettent pas à ce stade de conclure au retour du loup dans le département de la Seine-Maritime". L'animal qui avait sévi dans le département entre fin 2019 et février 2021, avait migré vers l'Eure.

Le préfet a demandé une surveillance renforcée sur tout le territoire seino-marin, de manière à pouvoir disposer de tout signalement utile à l'avancée des investigations des experts. Si vous apercevez un animal qui pourrait être un loup ou bien en cas d'attaque sur troupeau domestique, les signalements doivent être envoyés rapidement au service départemental compétent de l'O.F.B. à l'adresse internet suivant sd76@ofb.gouv.fr