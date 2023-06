« Attention à la marche, en descendant du train ! » : voici comment sont enregistrées les annonces du métro !

Attention à la marche en descendant du train ... Please mind the gap between the train and the platform ! On connait par coeur cette phrase, mais connaissez-vous sa particularité ? Nous avons assisté a une session d'enregistrement des voix de la RATP !

La RATP organise des castings en interne pour trouver les voix annonçants les arrêts ou encore les travaux © Maxppp - Mohammed Badra Qui sont les voix qui annoncent nos arrêts ? C'est dans un studio du 17e arrondissement, a quelques mètres de la Place des Ternes, que nous retrouvons Song Phanekham, en charge de l'identité sonore de la RATP. Il nous raconte comment sont choisies les différentes voix qui enregistrent les annonces à bord des bus, métro, RER ou encore tramways mais également en station comme ci-dessous. Comme nous l'explique Song, c'est un casting interne aux équipes de la RATP qui a été organisé pour recruter les voix qui vous accompagnent quotidiennement dans vos différents trajets.

Quels sont les critères pour être une "bonne voix" ? Comment se passent les enregistrement ? (Ré)écoutez l'entretient avec Song Phanekham ci-dessous. loading L'annonce « Attention à la marche, en descendant du train ! » a une particularité qui va vous surprendre ! Au cours de notre échange avec Song Phanekham, nous avons également appris quelque chose d'assez étonnant autour de la célèbre annonce demandant aux voyageurs de se méfier à l'espace entre le train et le quai. loading Le studio dans lequel sont enregistrées les différentes annonces par les salariés de la RATP © Radio France - Robin Bernaud Rencontre avec Bérénice, la voix de la Ligne 11 ! Une fois dans le studio d'enregistrement, une vitre insonorisée sépare le salarié de la RATP et les ingénieurs du son derrière leur console. Ce jour-là c'est Bérénice, manager sur les lignes 3 et 3bis du métro, qui enregistre des messages pour annoncer les travaux d'été des RER mais aussi les arrêts du nouveau matériel de la Ligne 11 . loading