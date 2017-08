Attention aux échouages de phoques dans la Manche !

"Un jeune phoque sur la plage c'est normal ". C'est le slogan de la nouvelle campagne de l'observatoire Pélagis basé à La Rochelle. Un organisme qui observe et s'occupe de l'échouage de ces mammifères marins sur le littoral.

Les échouages de phoques sont de plus en plus nombreux sur le littoral manchois alors il faut faire très attention. Il y a des comportements à adopter. Les pompiers en Normandie disent recevoir beaucoup d’appels pour des phoques échoués depuis le début de l’année 2017. Le phoque prolifère sur les côtes sablonneuses de la Manche depuis une vingtaine d'années. Les 5 et 6 août dernier deux bébés phoques se sont échoués près de Cabourg (Calvados) et du Mont Saint Michel.

Que faire quand on croise un phoque échoué sur une plage ?

Et bien règle numéro 1 : ne pas s'en approcher. Un phoque échoué sur une plage ne veut pas forcément dire qu’il est en train de mourir. D'ailleurs pour un bébé c'est même tout le contraire puisque la plage c'est son nid. Comme il ne sait pas encore nager, sa mère vient l’allaiter sur le sable. C'est donc normal qu'il soit échoué, il ne faut surtout pas tenter de le remettre à l’eau. Même s’il pleure comme un bébé car la mère risque de ne pas revenir sur une plage bondée.

Règle numéro 2, quand vous trouver un phoque échoué : contacter l'observatoire Pélagis de La Rochelle. Des spécialistes, relais en région, viendront alors voir et pourront savoir si l’animal est en danger ou pas. L'observatoire Pélagis qui rappelle aussi que ces mammifères marins sont des animaux sauvages et qu’ils peuvent véhiculer de mauvaises bactéries pour l’homme et les animaux domestiques. Il ne faut donc pas le toucher et tenir son chien en laisse si vous en avez un. L’idéal est de rester à plus de 50 mètres du phoque.

Les populations de phoques en constante augmentation

Protégé depuis les années 80 la population de phoques est en augmentation dans la Manche. Dans la Baie des Veyx et la baie du Mont Saint Michel où ils apprécient les estrans composés de sable et de vase. Sont présentes des colonies de veaux marins et de phoques gris qui se reproduisent. Il y a environ 130 phoques sur le littoral manchois et 400 en baie de somme.