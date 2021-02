Atterrissage du robot Perseverance sur Mars : comment le suivre depuis la Loire et la Haute-Loire ?

Après sept mois de voyage dans l'espace, le robot "Perseverance" de la NASA va atterrir sur la planète rouge ce jeudi 18 février vers 22 heures. Dans la Loire et la Haute-Loire, des passionnés vous invitent à suivre l'événement en direct, via la plateforme de vidéo Youtube.

Une maquette de Perseverance à Saint-Étienne

A Saint-Étienne, le Planétarium et le centre de médiation de Culture Scientifique La Rotonde proposent une soirée spéciale dès 19h. Lesmédiateurs scientifiques auront notamment à leur disposition une maquette à taille réelle du rover Perseverance et tenteront de réponse aux questions suivantes :"Quelles seront ses missions sur place ? Quelles sont les attentes de la NASA ? Et quelles seront les prochaines missions ?"

Un atterrissage également commenté depuis la Haute-Loire

En Haute-Loire, c'est la chaîne Youtube Astro Alex - la Chaîne Espace & Aéro, aux plus de 4 000 abonnés, qui s'y colle. Derrière, il y a cinq amis fous d'aéronautique et d'aérospatial, et notamment Lucas Fanjaud, originaire du Chambon-sur-Lignon. Le jeune homme s'est préparé pendant des semaines à cet événement : "j'ai plein de notes devant moi pour ce soir, j'ai regardé des dizaines de reportages ... on est tous super excités !"

Le live de ce soir commence à 19h00 par un chat avec les internautes.