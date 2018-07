Marcher sur l'eau au sens propre et sans intervention divine, c'est désormais possible sur l'étang du Barcarès ! Développé aux Etats-Unis, cet engin permet de se déplacer sans peine sur l'eau dans un mouvement similaire à la marche, pour une activité de glisse facilement accessible.

Le Barcarès, France

Qui n'a jamais rêvé de pouvoir marcher sur l'eau ? C'est désormais possible grâce à "l'aquastepper"... un curieux engin venu des états unis. Grâce à cette planche de 25 kgs pourvue d'un pédalier et d'un guidon, les pratiquants peuvent glisser sur l'eau sans effort, comme s'ils marchaient en randonnée !

Un sport de glisse accessible au plus grand nombre

La pratique est très simple: il suffit de marcher sur un pédalier qui actionne des pâles placées sous la planche, et d'actionner des commandes d'un guidon pour changer de direction. Un concept qui à l'avantage d'apporter les joies de la glisse au plus grand nombre souligne Luc Fournaux dirigeant de la société "aquastepper" qui propose ces engins à la location sur l'étang du Barcares :

"Contrairement à d'autres types d'embarcations, l'aquastepper est accessible à tous, de 7 à 82 ans, record à battre ! L'avantage c'est que l'activité est intergénérationnelle et peut se pratiquer en famille. On glisse en silence et en douceur à 6kms/heure et on peut faire de vraies randonnées de plusieurs kilomètres sans forcer. Et la planche est suffisamment stable pour rassurer même ceux qui ont peur de l'eau. "

Comptez de 15 à 25 euros la location pour une randonnée dans les étangs du Barcarès ... et pour les plus frileux sachez qu'il n'y a même pas besoin de se mouiller les pieds: l'aquastepper peut se pratiquer tout habillé et tout au long de l'année !