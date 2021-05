Au château de Gisors, des "Templiers" remplacent le drapeau normand par celui de l'Ordre du Temple

Le drapeau normand qui flotte habituellement sur le château de Gisors, dans l'Eure, a été volé trois fois depuis début avril, et remplacé par le drapeau de l'Ordre du Temple, cet ordre religieux et militaire du moyen-âge. C'est un mystère que s'efforcent de résoudre les gendarmes.

Mais qui s'amuse à voler le drapeau normand qui flotte habituellement sur le château de Gisors ? C'est la question à laquelle les gendarmes s'efforcent de trouver une réponse. Cela fait trois fois qu'il disparait depuis le début du mois d'avril. Trois fois qu'il est remplacé par le drapeau de l'Ordre du Temple, cet ordre religieux et militaire qui menait des croisades pour protéger les chrétiens au Moyen-âge.

Jusque-là, la ville n'avait pas trop ébruité l'affaire, "pour ne pas faire de publicité aux plaisantins", explique le maire de Gisors, Alexandre Rassaert. Mais la publication d'une vidéo des auteurs de ces intrusions sur les réseaux sociaux a donné une autre dimension à ces vols répétés. On les voit escalader la muraille a l'aide d'une échelle de corde, et poser en tunique blanche flanquée de la croix de l'Ordre du Temple à côté de leur drapeau planté au sommet du château. Ils y expliquent même souhaiter "racheter pour un euro symbolique ce bien spolié jadis". "Je ne sais pas s'il s'agit d'un groupuscule extrèmement sérieux ou de petits rigolos qui veulent juste se faire remarquer" indique le maire qui a porté plainte.

"En tout cas, il faut qu'ils révisent leur leçon d'histoire" corrige Alexandre Rassaert. Car si trois chevaliers templiers ont bien séjourné quelques années dans ce château au douzième siècle, il n'a jamais appartenu à l'Ordre du Temple. "Les Templiers y sont passés mais Gisors n'est pas une ville templière" précise le maire. Même si on a cru un temps que le château abritait le trésor des Templiers. En 1946, le gardien du château de Gisors Roger Lhomoy prétend avoir trouvé une chapelle et "30 coffres en métal précieux". L'histoire est racontée sur le site internet de la ville de Gisors. On y apprend que face à l'engouement de la presse pour cette histoire dans les années 60, le Ministre de la Culture de l'époque, André Malraux, avait envoyé le 5ème génie militaire de Rouen pour entreprendre des fouilles. On a jamais rien trouvé. Mais, aujourd'hui encore, certains entretiennent le souvenir des Templiers, et pensent que la motte du château abrite le trésor du Temple. C'est aussi cette légende qui fait le succès du site...