Lassay-les-Châteaux, France

Drame au château, un corps a été retrouvé dans les jardins. Mais l'inconnu n'est pas du pays. Dans les cuisines, dans la cour, on murmure, on s'échange des rumeurs et des indices...

Domestiques, artisans, même la maréchaussée est là pour guider le public dans son enquête et partager ses informations.

Mais c'est un jeu de rôle, donc les personnages eux-mêmes ne détiennent pas la clé du mystère, et essayent, avec les visiteurs, de reconstituer le puzzle.

Jean-Loup et Evelyne sont venus avec leurs petites-filles pour résoudre le mystère : "Il y a des taiseux, des gens qui parlent peu et qu'il faut qu'on parvienne à interroger pour en savoir un petit peu plus. C'est au fil des rencontres, des échanges, que les choses se dévoilent, c'est très drôle et très intéressant".

Les personnagesdu XVIIIe sont incarnés par des habitués de la reconstitution historique. © Radio France

Si les propriétaires de Lassay aiment faire vivre le lieu, c'est la première fois qu'une reconstitution historique prend cette ampleur. La plupart des personnages sont joués par des habitués de la reconstitution. Sigrid incarne Marie de Lassay, châtelaine volage : "C'est une autre façon de présenter l'Histoire au public, ils s'immergent presque comme dans un film".

Château de Lassay, ouvert jusqu'à 18 heures. Entrée payante : 9 euros pour les adultes (6 euros tarif réduit), 4 euros pour les enfants (gratuit pour les moins de 7 ans).