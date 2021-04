Au CHU de Dijon, avalanche de gâteaux pour les infirmiers du service pédiatrique

Les infirmières et infirmiers du service de réanimation pédiatrique et néonatal du CHU de Dijon ont reçu ce jeudi 8 avril de bien jolis cadeaux : plusieurs boîtes de gâteaux salés et sucrés, de la part de parents qui souhaitaient remercier le service pour les soins octroyés à leur fille.

En voilà une nouvelle qui redonne le sourire, en ces temps troublés d'épidémie de Covid-19 !

Les infirmières et infirmiers du service de réanimation pédiatrique et néonatal du CHU de Dijon ont reçu des cadeaux aussi bons qu'inattendus, ce jeudi 8 avril : plusieurs boîtes de gâteaux sucrés et salés, et pour le plus grand bonheur du service !

Le geste vient de la part de parents, qui souhaitent remercier le personnel du service qui s'est occupé de leur fille pendant de longs mois.

"On reçoit souvent ce type de cadeau, mais c'est vrai que ça nous fait systématiquement plaisir" réagit la cheffe du service, Audrey Franklin. "C'est une preuve de reconnaissance, et ça nous fait du bien, parce que nous avons à coeur de nous occuper des enfants et des bébés, et d'inclure les parents dans les soins" poursuit-elle.

Audrey Franklin, cheffe du service nous raconte. Copier

"Et en plus, c'était très bon !" conclut-elle en riant.