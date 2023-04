Au cimetière du Sud à Nancy, des chèvres en éco-pâturage pour éliminer une plante invasive

Faire le ménage sans produits phytosanitaires. C'est la mission du troupeau - sept chèvres et un bouc - arrivé le 19 avril dans une parcelle du cimetière du Sud à Nancy. Il doit brouter un hectare pour éliminer une plante invasive : la Renouée du Japon. "On voit plein de petites feuilles rouges et si on les laisse pousser, la totalité des autres végétaux va disparaître", explique Loïc Delagneau, chef du service biodiversité urbaine à la Ville de Nancy.

ⓘ Publicité

Les chèvres ont pour mission d'éliminer une plante invasive, la Renouée du Japon. © Radio France - François Ventéjou

Les chèvres de Lorraine, race peu répandue, vont rester jusqu'au mois d'octobre sur la parcelle. "La Renouée peut prendre 20 centimètres par jour en fonction des températures et de l'humidité, précise Loïc Delagneau. Plutôt que d'utiliser du fauchage mécanique, la ville préfère l'éco-pâturage pour des raisons écologiques. "On voit que les parcelles éco-pâturées l'année précédente sont plus riches en fleurs en début de saison", ajoute-t-il.

La Renouée du Japon (feuillage rouge) peut grandir de plusieurs centimètres par jour. © Radio France - François Ventéjou

Les produits phytosanitaires interdits dans les cimetières

En quelques mois, le travail des chèvres ne permettra pas d'éliminer totalement la plante invasive. "Cela va durer au moins une dizaine d'années, assure Dahman Richter, conseiller municipal au bien-être animal et à la biodiversité. Il n'y a pas de souci à ce que cela prenne du temps, ça plaît aux chèvres et aux habitants." Pour lui, le cimetière peut ainsi redevenir un lieu de promenade en plus d'être un espace de recueillement.

Depuis le 1er juillet 2022, l'utilisation des produits phytosanitaires est interdite dans les cimetières, en application de la loi Labbé . La ville de Nancy n'a pas attendu cette loi pour avoir recours à l'éco-pâturage car les chèvres sont présentes dans le cimetière pour la deuxième année d'affilée.