Au cœur de la secrète de la SNCF qui gère, depuis Rennes, l’alimentation électrique des TGV de l’Ouest

Un bâtiment classé "secret défense"

C'est une salle secrète, quelque part à Rennes, dans un bâtiment classé "secret défense". Un endroit névralgique du réseau SNCF, puisque c'est la salle d'où on surveille, on coupe, on rétablit l’alimentation électrique des lignes TGV d'une grande partie de l'ouest de la France. On appelle ça un CSS, un Central Sous Station. Il y en a 15 en France, mais celui de Rennes est le plus important puisqu’il couvre 1/6e du territoire français, 5.500 kilomètres de caténaires, de Bordeaux à Paris et de Nevers à Brest.

Haute tension

Dans cette salle, un immense écran où s’affiche le schéma du réseau de caténaires, avec ses 84 postes électriques alimentés par EDF et RTE. La SNCF y reçoit du 63.000, 90.000, 225.000 et 400.000 Volts et transforme ces très hautes tensions en électricité compatible pour les trains, en 1.500 Volts continus, en 25.000 et en 2x25.000 Volts.

Ici, on gère du 1.500 Volts continus, 25.000 Volts et 2x25.000 Volts © Radio France - Eric Bouvet

On / Off

De cette salle, on commande à distance tous les appareils sur le terrain pour pouvoir alimenter, ou ne pas alimenter, la caténaire. En cas de maintenance bien sûr, mais aussi en cas de coupure, ou d’incident (feu, arbres, accident, court-circuit etc.). À l'opérateur du secteur concerné à Rennes, de trouver la cause du problème et, si besoin, dépêcher une équipe sur le terrain. Car « il faut des yeux ».

L’objectif est évidemment de résoudre le problème au plus vite, surtout si l’incident caténaire touche les deux voies de circulation et empêche de basculer les trains de l’une à l’autre en adaptant le plan de transport.

Mais parfois, ça coupe, parce qu’un train « tire un peu trop fort », demande trop de puissance. Comme à la maison, ça disjoncte. Sauf qu’ici, il y a des systèmes de réenclenchement (une seule fois).

Dans cette salle, une trentaine de régulateurs se succèdent pour gérer l'alimentation électrique en 3/8, 24 heures sur 24.