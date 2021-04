Au Collège de Puisaye parents, enseignants et élèves mettent leur colère en musique

Depuis plus d'un mois les parents, élèves et enseignants du Collège de Puisaye se mobilise contre la baisse de dotation, comme ici devant l'inspection académique le 24 février dernier.

Les parents d'élèves et les enseignants du collège de Puisaye mettent leur colère en musique. Depuis un mois ils protestent contre la baisse de dotation à la rentrée prochaine pour cet établissement dispersée sur trois communes (Bléneau, Saint-Sauveur et Saint-Fargeau). Conséquence de cette nouvelle baisse de moyens : des classes surchargées, des regroupements de niveaux et des cours d'espagnol en visioconférence. Avec les nouvelles restrictions sanitaires et les vacances, ils ont décidé de déplacer leur combat sur YouTube en reprenant un titre de Gauvain Sers. Le titre original a été détourné et réécrit par Guillaume Perrette, prof de gym du collège de Puisaye

" C'est toujours dans la dynamique de rassembler et de rassembler, j'ai envie de dire le collège de Puisaye en entier, on a modifié les paroles d'un texte de Gauvain Sers de la chanson Les oubliés et on a renommé Les oubliés de Puisaye" explique l'enseignant .

A travers cette réecriture Guillaume Perrette veut mettre en lumières, et médiatiser les problèmes rencontrer au collège et ce qu'il nomme des aberrations pédagogiques : "des choses qui nous semblent tellement sortir d'un autre univers". Dans ce texte remanié on peut par exemple entendre " À vouloir regrouper les cantons d'à côtés 35 élèves par classes. Pour les économies qui transforment nos cours en des serments de paroisse."

Avec ce clip les enseignants, les parents et les élèves déplacent leur lutte sur internet, une manière de toucher un public plus large mais aussi de s'adapter à la situation sanitaire qui limite, et désormais proscrit les rassemblements avec le confinement. " Maintenant la lutte continue effectivement sur les réseaux sociaux. Ça permet de se faire, voire de se faire entendre. Notre objectif étant d'obtenir un rendez vous avec le cabinet de la rectrice pour pouvoir nous faire entendre pour nos problèmes de la rentrée prochaine. " explique Guillaume Perrette

Le clip des oubliés de puisaye a déjà été vu plus de 5800 fois en à peine une semaine.

