Au Coteau, la rénovation de l'ancienne station-service avance

Depuis bientôt un an, l'association Cars et bus et compagnie rénove une ancienne station service, au Coteau, près de Roanne. D'après son président, Jean-Michel Buchet, les travaux devraient être terminés en septembre.

Cela fait maintenant un an que l'association Cars et bus et compagnie, spécialisée dans la rénovation de vieilles voitures, s'est lancée un nouveau défi : la rénovation de l'ancienne station-service du Coteau, près de Roanne.

Après avoir passé deux jours à défricher le terrain, les adhérents de l'association ont changé les fenêtres et les portes de la station essence. Ils se sont ensuite attaqués aux trous des façades à colmater. La peinture, elle, "est refaite à l'identique, en rouge et blanc, les couleurs de l'enseigne de pompes à essence Ozo quand elle a ouvert en 1957", précise Jean-Michel Buchet, le président de l'association.

La station essence est repeinte en rouge et blanc, comme lors de son ouverture en 1957. - Jean-Michel Buchet

Les passionnés de véhicules anciens sont même allés jusqu'à racheter le nom de l'enseigne pour pouvoir vendre des produits dérivés. Il sera donc possible d'acheter puzzles pour enfants, briquets, dessous de verre ou encore porte-clés floqués du nom de la station essence. La boutique devrait être ouverte chaque week-end, de juin à septembre, dès l'année prochaine. L'intérieur sera évidemment refait aux goûts des années 60, notamment avec du mobilier en formica.

Lancée en 1958, la station service appartenait à l'enseigne de pompes à essence Ozo, avant d'être rachetée par Total. - Clémentine Prouteau

Mais rénover cette station service, c'est avant tout une façon de partager leur amour de la nationale 7 avec d'autres passionnés. "Ici, la Nationale 7 est particulièrement bien préservée, avec une jolie rangée de platanes, explique Daniel Beauman, rouleau de peinture à la main, alors c'est important de maintenir des portions de route en bon état." Sur le gazon de la station essence, l'association va installer des tables de pique-nique pour les voyageurs. "L'image des jolies pompes à essence, des anciens bidons d'huiles, ça va de pair avec la nationale 7, continue Daniel Beauman. On aime cette ambiance de l'époque, où il fallait traverser la France pendant trois jours pour aller en vacances."

Une ouverture prévue en septembre

Ce projet de rénovation a reçu de nombreux soutien, notamment de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la commune du Coteau. L'association a également reçu près de 30 000 euros sur sa cagnotte Hello Asso. 500 dons venant du monde entier : "Le dernier vient du Canada !", s'exclame le président de Cars utilitaires et compagnie. Suffisamment d'argent pour rénover la station essence. Les travaux devraient être terminés à la mi-septembre.