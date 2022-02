Au Dock 76 de Rouen, des petits perchistes en quête de sensations

Les deux mains sur la barre, le corps entouré de tapis en mousse bien moelleux, Lou, 10 ans, se prépare. Au milieu des magasins du centre commercial des Docks 76 à Rouen, la petite fille s'apprête à essayer pour la première fois le saut à la perche. Cette initiative est organisée avec le stade Sottevillais dans le cadre du Perche Elite Tour qui doit se déroulera à Rouen le 5 mars prochain.

Après quelques essais, Lou est plus que ravie : "Le premier essai, je le sentais pas trop parce que j'avais les jambes qui tremblaient et j'avais carrément peur. Une fois qu'on l'a fait, notre corps est plus détendu et on arrive à le faire correctement. Je sais comment faire maintenant."

L'opération est organisée dans le cadre du Perche Elite Tour 2022 qui aura lieu le 5 mars prochain. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

Révéler des passions ?

"On n'est pas forcément tout de suite attiré par ce type de sport donc je trouve que c'est plutôt bien qu'ils fassent une initiation parce que ça peut révéler des passions, note de son côté Jennifer, maman de deux petits perchistes d'un jour. Les enfants ont plutôt apprécié donc c'est cool."

A côté des tapis en mousse, Pacôme, perchiste au stade Sottevillais, aide les enfants avec les perches : "Franchement c'est super génial de les voir débuter parce que moi je suis passée par là, je faisais les mêmes exercices. C'est vrai qu'à la télévision ça peut paraître haut et difficile mais là je pense qu'ils sont rassurés un peu et ça se voit qu'ils peuvent faire de beaux sauts."

L'opération est organisée dans le cadre du Perche Elite Tour 2022 qui aura lieu le 5 mars prochain. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

"Les grands sauteurs ont commencé comme ça"

"C'est assez ludique, explique Daniel Russis, entraineur de saut à la perche du stade Sottevillais. Ca vient petit à petit mais quand on a un jeune qui est mordu ça peut aller assez vite. On peut commencer quand on est très jeune et avec des petits exercices on progresse.

Il conclut : "Les grands sauteurs ont commencé comme ça."