Au Festid'AL à Gorron, de charmantes mamies font la popote pour les artistes et les bénévoles

Le Festid'AL commence à Gorron ce vendredi 9 juillet avec sur scène de nombreux artistes dont Soldat Louis et Sinsemilia.

Pendant deux jours, une centaine de bénévoles est mobilisée dont un petit groupe de grands-mères, absolument charmantes, qui s'affairent en cuisine.

Elles bichonnent les artistes et les bénévoles grâce à de bons p'tits plats. On les surnomme les Mamies d'Al : "on fait par exemple paupiettes de porc, purée maison. Et tout le monde aime ca, c'est la cuisine comme à la maison. On est là depuis 3 ans, on revient chaque année, on aime ça."