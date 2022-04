Au festival du cerf-volant de Châtelaillon, des pilotes hors-pair

Châtelaillon-Plage a retrouvé ses cerfs-volants et son festival, absent depuis deux ans à cause du Covid. Il y a bien sûr ceux qui flottent paisiblement au gré du vent, raies, crocodiles, baleines... Et puis il y a les plus agiles, qui sont eux pilotés. Et c'est du sport !

Arnaud Duhamel (à gauche) et Nicolas Le Roux pratiquent le cerf-volant en duo en compétition.

Leurs deux cerfs-volants exécutent les mêmes figures, ils sont parfaitement synchronisés. Arnaud Duhamel et Nicolas Le Roux, qui pratiquent le cerf-volant en duo, sont présents au festival international du cerf-volant et du vent, du 16 au 18 avril, pour y faire des démonstrations. Ici, pas de pression, mais cela permet aux deux passionnés de répéter, réviser, avant le début de la saison. Les deux compères pratiquent cette discipline en compétition. Ils ont déjà été champions de France.

Une passion qui prend du temps... Et de la place

Pieds dans le sable, jean retroussé, casquette, lunette, peau légèrement rougie par les premiers rayons du soleil, Tic et Tac, comme ils sont parfois surnommés, sont parfaitement concentrés. Dans ce duo, prime à l'expérience, c'est Arnaud Duhamel, cerf-volant vert, qui mène la danse. "Cette passion m'est venue de mon père. Je le voyais en faire sur la plage, j'ai voulu essayer." Et il ne s'est jamais arrêté. Cette discipline l'a même fait voyager. Avec son père, un temps son binôme, ils ont même été champions du monde, en Chine.

Arnaud Duhamel et son "poids-lourd". Pour Châtelaillon, il a choisi un cerf-volant imposant, plus difficile à manier mais plus résistant. © Radio France - Lise Dussaut

"Top 1", "Top 2", "Bisou", "Escalier", Arnaud et Nicolas ont leur propre langage. Pour que dans les airs, le ballet soit sans accroc, l'entente sur terre est primordiale. "On fait quand même lit à part, plaisante le pilote du cerf-volant violet, Nicolas. Une grosse partie du travail se fait en dehors de la plage, pour l'écriture des figures. On a besoin de communiquer."

Notre seul sponsor, c'est nous

Pour exécuter toutes ces figures, ils ont quelques heures de vol à leur actif. Nicolas a apprivoisé cet objet il y a une dizaine d'années, le double pour Arnaud. A une époque, les deux amis y passaient leur week-end. Maintenant, "il faut négocier avec madame, avoue Arnaud. On essaie de se faire des sessions au moins une fois par mois. On préfère faire deux ou trois heures de route. Comme on habite à Paris, c'est compliqué de pratiquer le cerf-volant."

D'autant que tous deux sont bénévoles : "notre seul sponsor, c'est nous", lance Arnaud, qui fabrique lui-même les cerfs-volants. "Sous le lit, il n'y a que ça, dans les placards de la maison aussi, la cave une partie..." rapporte le pilote chevronné. Dans une semaine, ils seront dans le nord, pour leur première compétition de l'année. Et tous les deux ne se prennent pas la tête, _"ça n'est que du plaisir". M_ais pour avoir testé, juste quelques minutes, manier cet objet, c'est loin d'être facile...