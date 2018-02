Le Havre, France

Un nouvel espace autour du bien-être ouvre ses portes au Havre ce samedi, rue de Paris. Une artisan lapidaire qui fabrique ses bijoux en pierre précieuses, a décidé de proposer tout un espace à des thérapeutes dans le domaine du bien-être. Des bureaux et un salon que les thérapeutes peuvent louer à l'heure (entre 5 € et 8€) ou bien à la journée (48€), pratique quand on démarre une activité.

Plus que de la location, du partage

Avant, Karine Mathis fabriquait ses bijoux dans une cabane aménagée dans son jardin... Elle a décidé de se lancer et d'ouvrir sa boutique mais n'ayant pas besoin de tout l'étage, elle l'a aménagé en petit salon, bureau et salle de formation avec des plantes, des bougies, des couleurs apaisantes .

Je voulais un endroit zen où les gens se sentent bien"

Le petit bureau se loue 48€ la journée © Radio France - Amélie Bonté

Karine Mathis taille des pierres préciseuses et en fait des bijoux, un métier ésotérique pour certains, qu'elle veut faire découvrir :

On est dans une société où il y a de plus en plus de mal-être et les gens se rattachent aux vertus des pierres"

Une philosophie qui a tout de suite intéressée Nadège Marriè, hypnothérapeute. Après plusieurs années à exercer au domicile des patients, elle se lance. 48€ la journée pour le bureau, l'offre de Karine correspond parfaitement à ces besoins :

On a la souplesse et la sécurité de pouvoir exercer sans une charge financière trop importante au départ"

C'est donc tout naturellement que la location de l'espace à l'étage de la boutique K-You s'adresse aux thérapeutes du bien-être.